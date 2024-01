Autofahrer unter Einfluss von Alkohol und Drogen

Unter Einfluss von Alkohol und Drogen ist ein Chevrolet-Fahrer wohl am Montag in Biberach gestanden. Dies teilt die Polizei mit. Eine Streife des Polizeireviers Biberach kontrollierte den 30-Jährigen kurz vor 6.30 Uhr mit seinem Pkw in der Mittelbergstraße. Bei der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass der Mann Alkohol und Drogen genommen hatte. Ein Alkoholtest sowie ein Urintest bestätigten die Vermutungen der Beamten. Dem Fahrer wurde daraufhin durch eine Arzt Blut abgenommen. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Die Polizei setzt sich außerdem mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Sie prüft weitere Maßnahmen gegen den Mann.