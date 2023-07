Autofahrer fährt Schlangenlinien

Ein Autofahrer ist am Sonntag, 16. Juli, in Biberach Schlangenlinien gefahren. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Zeuge den Fahrer gegen 14 Uhr und meldete diesen bei der Polizei.

Der Autofahrer fuhr in der Waldseer Straße bis nach Hochdorf in Schlangenlinien. Dabei fuhr er wohl auch über einen Bordstein und nutzte den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Eine Polizeistreife traf den Fahrer an seiner Wohnanschrift. Ein Alkomattest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Eine Blutprobe soll nun den genauen Wert ermitteln. Seinen Führerschein ist der 40–Jährige los. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.