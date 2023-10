Ein Unbekannter beschädigte in der Nacht auf Montag ein Auto in Biberach. Der Besitzer eines Seat parkte nach Angaben der Polizei gegen 22.45 Uhr sein Auto in der Felsengartenstraße am Fahrbahnrand. Als er gegen 8 Uhr zurückkam, stellte fest, dass die komplette rechte Seite seines Wagens mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt war. Dadurch entstand Schaden vom hinteren Radkasten bis vorderen Scheinwerfer in Höhe von etwa 2500 Euro. Die Polizei Biberach ermittelt.