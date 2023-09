Auszeichnung familienfreundlicher Betriebe

Das Lokale Bündnis Familie Biberach bietet es den Biberacher Restaurants und Einzelhandelsgeschäften an, sich als familienfreundlichen Betrieb zertifizieren zu lassen. Wer Interesse daran hat oder Anregungen wünscht, kann sich beim Lokalen Bündnis per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07351/75866 melden.

Mit der Zertifizierung möchte das Lokale Bündnis Familien aufzeigen, welche Einrichtungen vom Grundsatz her familienfreundlich sind. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass es in einem Gasthaus eine spezielle Kinderkarte geben muss oder einen Wickeltisch. Es geht vielmehr darum, wie auf die Familie als Kunde eingegangen wird und ob die Betriebe den Wünschen und Bedürfnissen von Familien im Rahmen des Möglichen entgegengekommen. In Biberach haben bislang insgesamt 21 Betriebe die Zertifizierung erhalten, das Restaurant „Pedi“ wurde erst kürzlich ausgezeichnet.