Austauschtreffen für Eltern mit Mehrlingskindern

Die Familien-Bildungsstätte (fbs) Biberach bietet am Donnerstag, 11. April, 14.30 bis 17.30 Uhr, ein Austauschtreffen für Mehrlingseltern an mit Viktoria Rossol, Kindheitspädagogin, im Gemeindehaus der Friedenskirche Biberach, Krummer Weg 1. Das Angebot richtet sich an Eltern mit Mehrlingen bis zum dritten Lebensjahr. Die „Mehrlingsgruppe“ trifft sich über die Familien-Bildungsstätte im Rahmen von „Stärke plus“ ein- bis zweimal im Monat.

Das Zusammenleben mit mehreren gleichaltrigen Kindern sei eine besondere Herausforderung, heißt es in der Ankündigung. Bei dem Treffen haben Eltern von Mehrlingen die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. In einer angeleiteten Gesprächsrunde werden Themen rund um das Leben mit Mehrlingen besprochen, wie die Organisation des Alltags, die Schlafsituation oder das Stillen oder Essen mit Mehrlingen. Ideen und Anregungen werden ausgetauscht, die das wunderbare, doch mitunter auch anstrengende Leben mit Mehrlingen erleichtern können. Ergänzend gibt es ein Sing- und Spielangebot für die Kinder. Geschwisterkinder sind willkommen.

Weitere Treffen sind am 2. Mai und 6. Juni jeweils donnerstags ab 14.30 Uhr. Anmeldung im fbs-Büro unter Telefon 07351/75688 oder per mail an [email protected]. Kontakt zur Kursleiterin ist per Mail an [email protected] möglich. Weitere Infos gibt es unter www.fbs-biberach.de.