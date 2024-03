Ausstellungsmacher erklären: Darum ist Hugo Häring heute aktuell

Noch bis zum 14. April ist die Sonderausstellung über den in Biberach geborenen Architekten Hugo Häring (1882-1958) zu sehen. Die Ausstellung zum Werk und Wirken Härings ist eine Kooperation des Museums Biberach mit der Hugo-Häring-Gesellschaft und der Hochschule Biberach (HBC). Über diese besondere Zusammenarbeit und die aktuelle Bedeutung eines großen Funktionalisten sprechen im Interview Dr. Judith Bihr, stellvertretende Leiterin des Museums Biberach, Baubürgermeister Christian Kuhlmann sowie Professor Maximilian Rimmel von der Hochschule Biberach und Professor Matthias Schirren von der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern, der das Ausstellungskonzept begleitet hat.

„Die Welt ist noch nicht ganz fertig“ - Was wollte Hugo Häring damit ausdrücken und warum ist dieser Satz noch heute aktuell?

Judith Bihr: Diesen Satz hat Hugo Häring 1947 über einen Text setzen lassen, den er in der „Bau Zeitschrift wohnen arbeiten sich erholen“ publizierte. Ihm ging es darum, zu betonen, dass die Welt - und der Mensch in ihr - einem ständigen Wandel unterliegt, und es die Aufgabe des neuen Bauens ist, diesem Wandel zu entsprechen, um den jeweiligen Lebensbedingungen gerecht zu werden.

Christian Kuhlmann (Foto: Stadt Biberach )

Christian Kuhlmann: Ein Blick zurück in unsere Kulturgeschichte, aber auch auf die aktuellen, drängenden Herausforderungen zeigt: Unsere Lebenssituation - politisch, gesellschaftlich etc. - muss sich immer wieder neu auf sich ändernde Rahmenbedingungen einstellen. Ein „fertig“, auch beim Planen und Bauen, werden wir nicht erreichen, aber ein „besser“ kann uns ein Ansporn sein.

Matthias Schirren: Das Schöne war, dass wir selbst auf diesen Titel erst spät kamen, während einer der Biberacher Sitzungen. Da stand er plötzlich im Raum und alle waren sofort mit ihm einverstanden. Ein klarer Fall jenes „Findens“, von dem Häring im Bereich des Entwerfens gern spricht, das man nicht durch eine prospektive Methode, wie beispielsweise ein geometrisches Entwurfsverfahren, zwingen kann, sondern das sich ergibt, wenn man sich auf eine Sache, eine Fragestellung einlässt.

Härings Fundamentalfragen zum Bauen, die damals als revolutionär galten, sind noch heute anschlussfähig. Wie lauten sie und welche Schlüsse lassen sich daraus für den aktuellen Diskurs zwischen Baukultur und Klimaschutz ziehen?

Christian Kuhlmann: Im Denken Hugo Härings setzen der Mensch mit seinen individuellen Ansprüchen und der Ort mit seinen äußeren Einflüssen den Rahmen, sie definieren die Lösung, Baustruktur, Materialität und Erscheinungsbild leiten sich daraus ab. Baukultur beschreibt also unsere Haltung, mit der wir uns den sich stets ändernden Anforderungen stellen. In Kenntnis der Klimakrise mit ihren Auswirkungen würde Hugo Häring heute, so meine Vermutung, auch diesem Aspekt hohe Priorität einräumen.

Maximilian Rimmel: Im Werk Härings findet man oftmals eine virtuose Verwendung unterschiedlicher Konstruktionsarten und Materialien. Diese Kenntnis ist die primäre Grundlage für das heute so wichtige ressourcenschonende Bauen. Gleichwohl verlieren wir leider immer mehr das Gespür für die einfachen und primären Konstruktionsarten.

Matthias Schirren (Foto: privat )

Matthias Schirren: „Bemerkungen über den zweifelhaften Wert des gesunden Menschenverstandes“ ist ein anderer Artikel Härings überschrieben. Er wandte sich damit gegen die Gedankenlosigkeit des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute fordert der Klimaschutz ein Umdenken. Häring nahm gern eine Menscheitsperspektive ein. „Städte sind Formfindungen auf unserem Wege zur Menschwerdung“ schrieb er zum Beispiel in den 1920ern. Darin steckt ein Anspruch.

Wie ist die Kooperation von Museum, Gesellschaft und Hochschule entstanden und wie haben Sie zusammengearbeitet?

Christian Kuhlmann: Die Initiative zu dieser Ausstellung ging vor einigen Jahren von der Hugo-Häring-Gesellschaft aus. Nachdem über Sponsoren ausreichend Finanzmittel eingeworben werden konnten, hat die Gesellschaft Prof. Schirren von der RPTU Kaiserslautern als profunden wissenschaftlichen Begleiter gewinnen können. Damit war die Basis für eine äußerst fruchtbare Kooperationen zwischen dem Museum Biberach, der Hochschule Biberach, der Akademie der Künste Berlin und der Hugo-Häring-Gesellschaft gelegt.

Judith Bihr: Wir haben die Initiative sehr begrüßt, da es die erste Ausstellung zu Häring im Museum Biberach ist. Bisher wurden nur kleinere Gemälde von Häring in der Kunstsammlung präsentiert, nicht jedoch das architektonische Werk. Von Studierenden der Hochschule Biberach stammt der Entwurf der geschwungenen Ausstellungsarchitektur, die Akademie der Künste Berlin hat uns die digitalisierten Architekturzeichnungen und -pläne Härings bereitgestellt und die Architekturmodelle sind zum großen Teil Leihgaben der Hugo Häring Gesellschaft.

Wie haben Sie sich dem Wirken Härings genähert?

Judith Bihr: Das Werk Härings, das neben den entworfenen und realisierten Bauwerken auch umfangreiche theoretische Schriften beinhaltet, ist nicht leicht zu fassen. Um den Besuchern und Besucherinnen das Konzept von Härings organhaftem Bauen zu vermitteln, haben wir uns gegen eine chronologische und für eine thematische Präsentation der Werke entschieden, die Gemeinsamkeiten, aber auch Brüche im Werk von Häring offenlegt.

Welche Kapitel haben sich daraus für die Ausstellung ergeben?

Judith Bihr: Die Ausstellung gliedert sich in die Bereiche funktionelles Bauen, experimentelles Bauen und Städtebau. Geht es beim funktionellen Bauen um Individualisierung und Eigenart, wie bei Härings Hauptwerk, dem Gut Garkau in Ostholstein, deutlich wird, ist beim experimentellen Bauen Typisierung und Massenproduktion das Thema - gerade auch im Hinblick auf Minimalwohnungen, wie es Häring genannt hat, sprich den sozialen Wohnungsbau. Die Möglichkeit der individuellen Entfaltung und die Berücksichtigung der jeweiligen Bedürfnisse zukünftiger Nutzerinnen und Nutzer sind die Pfeiler, die die einzelnen Bereiche vereinen. Flankiert werden sie von einem Prolog „Raum der Avantgarden“ und einem Epilog „Bauen mit Licht“, die Härings Verbindungen zur Kunstavantgarde der Zeit, wie dem russischen Konstruktivismus, aufzeigen.

Judith Bihr (Foto: Museum Biberach/Thomas Gretzinger )

Welche Arbeiten finden Sie persönlich besonders interessant?

Christian Kuhlmann: Für mich sticht keine Arbeit besonders heraus. Vielmehr beeindruckt mich das ständige Suchen von Hugo Häring nach einer dem Nutzer, dem Menschen angemessenen Lösung der Aufgabe. Dabei ergeben sich Fragen, Brüche und Widersprüche. Trotz kontroverser Debatten in Fachkreisen, auch Konflikten und Repressionen durch die Nazis hat Hugo Häring seinen besonderen Anspruch an die Architektur und das Bauen nicht aufgegeben.

Judith Bihr: Spannend finde ich die Entwürfe, von denen Häring verschiedene Varianten gefertigt hat, sodass sich darin auch der Wandel seiner eigenen Auffassungen zeigt. Während zum Beispiel sein Wettbewerbsentwurf für den Hauptbahnhof Leipzig 1907 aus den großen Glaseisenkonstruktionen über den Gleisen das Thema auch für die Empfangshallen zur Straße hin ableitete, versetzte Häring das Gebäude in seiner Überarbeitung von 1921 in Bewegung: Die starre, orthogonale Geometrie wurde durch fließende Kurven ersetzt, da die Form des Entwurfs auf den Strom der Fahrgäste reagieren sollte.

Maximilian Rimmel: Das Gut Garkau bei Klingberg. Eine leichtes Holzskelett - nicht als Dach, sondern als Raumkörper - schichtet sich auf massive Mauerwerksfragmente. So schaffen einfachste Mittel einen enormen Ausdruck, der sich im Zollingertragwerk der Scheune auf der Basis der Fügung von einfachen kurzen Brettern zuspitzt.

Die Hugo-Häring-Gesellschaft besitzt eine Sammlung von Modellen und anderen Unterlagen zum Werk, die im Rahmen der Ausstellung gezeigt werden. Waren Sie zuvor bereits öffentlich zugänglich?

Christian Kuhlmann: Es gab, nachdem die Hugo-Häring-Gesellschaft die Modelle erhalten hatte, vor einigen Jahren eine Ausstellung im Biberacher Rathaus. Ein weiteres Anschauungsobjekt ist das Haus am Mettenberger Weg 17, das für Veranstaltungen und Fachführungen geöffnet wird.

Matthias Schirren: Die Modellsammlung und das Haus am Mettenberger Weg sind architekturhistorische Pfunde. Hinzu kommt die Museumsammlung mit Bildern, die Häring als junger Mann selbst gemalt hat. Das eindrückliche Porträt, das er 1908 von seinem Studienfreund schuf, dem späteren Kunsttheoretiker Gustaf Britsch, konnte so im Zentrum der Biberacher Venue platziert werden.

Welche Rolle spielt Hugo Häring in der Hochschullehre insgesamt, beziehungsweise am Standort Biberach?

Maximilian Rimmel: Lernen bedeutet immer auch exemplarisches Betrachten und das analytische Verständnis von bereits Gemachtem. Häring gehört hier zu den großen Protagonisten des 20. Jahrhunderts.

Maximilian Rimmel (Foto: Stadt Biberach/Florian Achberger )

Matthias Schirren: Es sind zwei Texte Härings, die ich zu lesen empfehle: „Wege zur Form“, 1925 in der Werkbundzeitschrift „Die Form“ erschienen, sowie, in derselben Zeitschrift ein Jahr später erschienen: „Zwei Städte“. Letzterer ist eine „physiognomische Studie“, die sich mit den Hochhausvisionen Le Corbusiers auf der einen und mit Ludwig Hilberseimers auf der anderen Seite befasst.

Studierende der Architektur der HBC haben das Raumkonzept für die Ausstellung entworfen. Wie war diese Aufgabe in die Lehre integriert und welche Ideen sind entstanden?

Maximilian Rimmel: Entwerfen ist fast immer ein anfänglicher Irrweg. Auch hier haben wir, als kleine Seminargruppe mit vier Teilnehmenden, länger gebraucht, bis wir das Naheliegende gefunden haben: Geschwungene Holzfragmente stehen als Metapher für den „organischen Entwurfsansatz“ von Hugo Häring.

Matthias Schirren: Modelle und Zeichnungen sind nicht starr aufeinander bezogen. Zwischen den geschwungenen Ausstellungswänden ergeben sich immer wieder neue Blickbeziehungen, auch über Abteilungsgrenzen hinweg.

Die Ausstellung endet Mitte April in Biberach - wie geht es weiter?

Christian Kuhlmann: Die Ausstellung ist als Wanderausstellung konzipiert und realisiert. Ziel der Hugo-Häring-Gesellschaft ist es, diese an noch vielen anderen Orten über Deutschland hinaus anbieten zu können. Konkrete Anschlusstermine stehen noch nicht fest, Interessenten können sich melden.

Judith Bihr: Verbindendes Element der einzelnen Stationen ist der begleitende Ausstellungskatalog ist, der am 22.2. im Wasmuth Verlag erschienen ist.

Matthias Schirren: …ein wunderbares Buch! Es wurde von dem Stuttgarter Grafiker Demian Bern gestaltet, der auch die Grafik der Ausstellung übernommen hat, ein Glücksfall für das Projekt! Im Katalog geht Sylvia Claus, BTU Cottbus-Senftenberg, zum ersten Mal auch der englischen Rezeption Härings in den frühen 1960ern nach. Diese Rezeption steht am Ausgangspunkt zu seinem postumen Weltruhm als Architekt einer anderen, einer alternativen Moderne.