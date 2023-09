Ausstellung im Wieland-Park: „Literatur und Menschenrechte“

Die Christoph Martin Wieland-Stiftung hat zusammen mit der Universität Konstanz und mit Unterstützung der Universität der Ägäis eine Ausstellung zum Thema Menschenrechte organisiert. Die multimediale Ausstellung ist von Sonntag, 1. Oktober, bis Sonntag, 15. Oktober, im Wieland-Park frei zugänglich.

Sarah Seidel und ihre Studenten von der Universität Konstanz aus dem Seminar „Literatur und Menschenrechte“ möchten zur Eröffnung mit den Austellungsbesuchern ins Gespräch kommen und laden anschließend gemeinsam mit der Christoph Martin Wieland Stiftung zu einem kleinen Umtrunk am Wieland-Gartenhaus ein. Die Eröffnung wird ergänzt von einem Impuls zur weltpolitischen Lage von Urs Fiechtner von Amnesty International. Der Umtrunk startet am Sonntag, 1. Oktober, um 14 Uhr. Am Samstag, 7. Oktober, findet zudem ein Ausstellungsrundgang ab 14 Uhr mit Sarah Seidel und den Studenten statt. Beide Veranstaltungen kosten keinen Eintritt und sind ohne Voranmeldung zu besuchen.