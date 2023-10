Ausstellung im VHS-Foyer dreht sich um den Klimawandel

Ist der Klimawandel vom Menschen gemacht? Damit beschäftigt sich der Biberacher Künstler Hartmut Hahn in seiner Ausstellung im Foyer der VHS Biberach von Freitag, 10., bis Mittwoch, 29. November. Die Vernissage ist am Donnerstag, 9. November, 19 Uhr.

„Crisis ‐ what crisis?! ‐ Wenn nicht jetzt, wann dann?!“ lautet der Titel der Ausstellung. Hahn kritisiert in seiner Kunst den Umgang mit der Natur. „Es heißt immer wieder, dass es ohne wirtschaftliches Wachstum nicht gehen wird ‐ das geht aber zu Lasten der Natur“, sagt der Künstler. In seinen Ölgemälden befasst sich der Künstler mit dem schleichenden Prozess der Klimaveränderung. Neben klassischen Gemälden auf Leinwand sind auch Objekte, Installationen und Plastiken und eine Videoinstallation zu sehen.

Ergänzend zur Ausstellung gibt es in der VHS Vorträge: „Foodsharing“ mit Daniel Birkenmayer am Freitag, 10. November, 18 Uhr. ein Vortrag mit dem Wetterexperten Roland Roth am Dienstag, 14. November, 18.30 Uhr, ein Vortrag von Gerd Leipold, ehemaliger Geschäftsführer von Greenpeace International, am Samstag, 18. November, 17 Uhr, über den Beitrag Deutschlands zum Klimaschutz, den Vortrag „Vom anderen Wachstum?“ mit Maximilian Heise vom Verein Füllstation Biberach am Dienstag, 21. November, 19 Uhr, und „Fridays for Future“ mit Carolin Schäfer am Mittwoch, 22. November, 20 Uhr. Ferner bietet Hahn einen Malerei-Workshop zum Thema „Kunst im klimatischen Wandel“ am Samstag, 11. November, 9 bis 16 Uhr, und am Sonntag, 12. November, 9 bis 15 Uhr, an.

Die Vorträge, die Vernissage und die Ausstellung sind kostenlos, die Teilnahme am Workshop kostet 149 Euro. Eine Anmeldung zu allen Veranstaltungen, mit Ausnahme der Ausstellung, ist unter www.vhs-biberach.de, per Mail an vh[email protected] oder unter Telefon 07351/51‐338 erforderlich.