Ausstellung „Experiment Heimat“ der Juks im öffentlichen Innen–Stadt–Raum

„Experiment Heimat“ heißt eine neue Ausstellung der Juks (Jugendkunstschule) im öffentlichen Innen–Stadt–Raum von Biberach. Wie die Juks mitteilt, hatte während der Pfingstferien das Kunst–Camp Baden–Württemberg stattgefunden und 36 Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren aus verschiedenen Landesteilen nach Biberach gelockt. Diese Veranstaltung wurde von der Juks in Zusammenarbeit mit dem Landesverband der Kunstschulen BW organisiert und durch die Stadt die Heimattage und die Kreissparkasse Biberach finanziert. Die Teilnehmer beschäftigten sich intensiv mit dem Thema „Experiment Heimat“ in verschiedenen künstlerischen Disziplinen wie Bildender Kunst, Digital Art, Fotografie und Lyrik. Eine Auswahl von Bildern wird in dieser Ausstellung präsentiert, die in der Fotografie–Klasse von Daniela Wolf entstanden sind, sowie zwei Kunstwerke aus der BK–Klasse (Bildende Kunst) unter der Leitung von Andrea Tiebel–Quast. Die Ausstellung dauert bis 9. September. Sie bietet somit die Möglichkeit, die Ergebnisse der kreativen Arbeit der jungen Menschen im öffentlichen Raum zu präsentieren und gleichzeitig den Gedanken des „Experiment Heimat“ zu reflektieren.

Anmeldungen zu den Kursen der Juks sind von montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr und Dienstag und Mittwoch von 14 bis 16 Uhr in der Jugendkunstschule Biberach, Telefon 07351/301984, oder online unter www.juks–biberach.de möglich.