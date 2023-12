In der Galerie der Stiftung BC - pro arte am Ulmer Tor in Biberach beginnt heute, am Donnerstag, 7. Dezember, die Ausstellung „Durchlässige Gegenwart“ mit Malerei von Isabelle Roth und Skulpturen von Christoph Finkel.

Die Galerieleitung beschreibt in ihrer Ankündigung die Künstler und ihre Arbeiten wie folgt: Lyrisch transparente Farbatmosphären und hindurchscheinende, nachdenklich-lineare Überzeichnungen verleihen den Gemälden von Isabelle Roth eine feminine Zartheit und einen verklärten Zauber. Aufgrund ihrer zeitlosen Ruhe und heiteren Besonnenheit sind Roths Bilder selbst dann Stillleben, wenn sie von Menschen - meist Frauen - und Tieren handeln. Die Künstlerin studierte Bildhauerei an der Akademie der Künste in München und orientierte sich dann ganz zur Malerei. Isabelle Roth lebt und arbeitet in der Nähe von München.

Der Allgäuer Christoph Finkel studierte Bildhauerei an der Kunstakademie Nürnberg. Am feuchten Holz drechselt Finkel an der Drehbank Gefäßformen und freie, naturhaft-organische Gestaltungen, deren Konturen, Linienführungen und plastischen Volumina durch eine vollendete Schönheit und Harmonie verblüffen. Christoph Finkel lebt und arbeitet in Bad Hindelang.

Besuchszeiten sind Dienstag, Donnerstag und Freitag, von 13 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon 07351/570 3316. Der Eintritt ist frei.