Ausgewählte Kunstwerke des Barockmalers Joseph Esperlin in Oberschwaben

Die Gesellschaft für Heimatpflege (GfH) unternimmt am Samstag, 19. August, eine Kulturfahrt zu den ausgewählten Kunstwerken des Barockmalers Joseph Esperlin in Oberschwaben. Unter fachlicher Leitung von Uwe Degreif besuchen die Teilnehmer bei einer Rundreise Kirchen und Kapellen in Zweifelsberg, Scheer, Bad Schussenried, Steinhausen, Ummendorf, Steinhausen an der Rottum, Gutenzell, Burgrieden und die Stadtpfarrkirche Biberach.

Esperlin arbeitete im Spätbarock hauptsächlich in Schwaben. Im Auftrag der katholischen Kirche fertigte er zahlreiche Altarbilder und Fresken an. Reiseleiter sind Bodo Rüdenburg und Uwe Degreif. Abfahrt ist um 8 Uhr in der Saudengasse beim Landratsamt Biberach, Rückkehr gegen 18.15 Uhr. Der Gesamtpreis beträgt für Mitglieder 35 Euro, für Nichtmitglieder 40 Euro. Gäste sind willkommen.

Anmeldung per Mail an [email protected]. Weitere Informationen gibt es online unter www.gfh-biberach.de