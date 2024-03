Der ein oder andere Biberacher mag sich insgeheim freuen, dass künftig möglicherweise weniger Feiernde aus dem Umland per Schützenbus in die Stadt kommen. Manche sind ja nach wie vor der Meinung, dass sich das Schützenfest in erster Linie an die eigene Bürgerschaft richten sollte.

Dass das aber längst nicht zutrifft, zeigen zum Beispiel die Festzüge, die ohne die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Nachbargemeinden vermutlich arg ausgedünnt daherkämen. Und auch im Umsatz der Gastronomen dürften sich die Festbesucher von außerhalb des Stadtgebiets positiv niederschlagen.

Die Nachricht eines abgespeckten Schützenbusangebots ist vor diesem Hintergrund deshalb ein schlechtes Signal, von den verkehrlichen Auswirkungen mal ganz abgesehen. Parkplätze waren in der Schützenwoche schon immer Mangelware.

Viel Hoffnung auf Besserung sollte man sich jedoch nicht machen. Selbst wenn die Finanzierung zusätzlicher Linien gelingt, scheitert das Ganze vermutlich an den fehlenden Busfahrern.