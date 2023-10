Ausflug in die Vergangenheit in der Kinderwerkstatt im Museum

In der Kinderwerkstatt am Samstag, 7. Oktober, unternimmt das Museum Biberach einen Ausflug in die Vergangenheit. In eine Zeit, als die Menschen noch hauptsächlich in Zelten wohnten und Jäger und Sammler waren ‐ in der Steinzeit. Bevor die Kinder zu Pinsel und Farben greifen, steht ein Besuch der Abteilung Archäologie auf dem Programm. Von der Ausstellung inspiriert können die Kinder ihre Geschichten aufs Papier bringen. Die Kinderwerkstatt findet von 10.30 bis 12.30 Uhr statt und richtet sich Fünf- bis Zehnjährige. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung unter Telefon 07351/51‐331 oder per Mail an [email protected] gebeten. Bei der Anmeldung sollte eine Telefonnummer für den Notfall angegeben werden. Sind am Samstag noch Plätze frei, können Kinder auch spontan teilnehmen. Die Kosten pro Kind betragen fünf Euro.