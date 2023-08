Ausbreitung von Ratten verhindern

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Biberach weist darauf hin, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, der Ausbreitung von Ratten in der Stadt präventiv entgegenzuwirken. Die Stadtentwässerung selbst kontrolliert regelmäßig das öffentliche Kanalnetz auf Rattenbefall und lässt vor allem in befallenen Abschnitten, aber auch präventiv, Fraßköder von geschultem Personal des Baubetriebsamts auslegen. Der Wirkstoff der Fraßköder beeinflusst die Blutgerinnung, sodass die Ratten schmerzlos verenden.

Hauptsächlich dient den Ratten das Kanalsystem als Wohnraum, zur Aufzucht ihrer Jungen und auch als „Esszimmer“. Ratten sind Allesfresser und nutzen das mancherorts reichliche Nahrungsangebot gerne. Auf der Nahrungssuche wie in Abwasserkanälen, in Mülltonnen, auf Komposthaufen und in Stallungen können sie für den Menschen gefährliche Krankheitskeime aufnehmen und verbreiten.

Ratten sollten niemals in die Enge getrieben werden, da die verängstigten Tiere zu Verzweiflungsangriffen neigen und dann beißen. Wer von einer Ratte gebissen wird, sollte umgehend zum Arzt. Bei Rattenbefall auf Privatgrundstücken sollte eine Fachfirma zur „Schädlings“-Bekämpfung hinzugezogen werden.

Wer Ratten im oder am öffentlichen Kanalnetz bemerkt, wird gebeten, sich an Wolfang Schmid unter 07351/51507 oder Joachim Falk unter 07351/51405 vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Biberach zu wenden. Werden Ratten im öffentlichen Bereich (Zum Beispiel Straßen, Plätze, Parks, Bachufer) gesichtet, ist das Ordnungsamt Biberach unter 07351/51887 der richtige Ansprechpartner.

Tipps zur Vorbeugung gegen Ratten:

keine Essens– und Speisereste über die Toilette entsorgen

keine Essensreste offen in den Hausmüll werfen

keine Speisereste auf den Komposthaufen

Komposthaufen von unten mit engmaschigem Draht gegen Ratten sichern

keine ungereinigte Lebensmittelverpackungen in den Gelben Sack geben

Fütterungsverbot wildlebender Tiere wie Tauben, Enten und Schwäne beachten, denn auch hiervon profitieren Ratten

keine Abfälle in Grünanlagen und im Garten liegen lassen

keinen Unterschlupf bieten: Hecken, Sträucher und Bodendecker auslichten

Ratten können auch über geöffnete Terrassentüren, Kellerfenster, defekte Schächte und Abwasserrohre in die Gebäude gelangen. Offene Stellen an Gebäuden und defekte Stellen in der privaten Abwasseranlage sollten repariert und verschlossen werden.

Wenn Ratten kein Futter und keinen Unterschlupf finden, hindert sie das an der Fortpflanzung.