Rund 500 Menschen aus der Ukraine leben nach Angaben der Stadtverwaltung inzwischen in Biberach. Die meisten von ihnen sind nach dem russischen Angriff vor gut zwei Jahren hierher geflohen. Zu ihnen gehört auch Viktoriia Kovalchuk.

Während andere Landsleute inzwischen hier Fuß gefasst haben und zum Teil berufstätig sind, gestaltet sich das für die 25-jährige Verwaltungswissenschaftlerin als äußerst schwierig. Der Grund: Sie stammt aus einem quasi nicht existenten Staat.

Das ist wirklich dramatisch. Angelika Czajor

Mit den russischen Angriffen Ende Februar 2022 kam Viktoriia Kovalchuk in den Landkreis Biberach. Die junge Frau stammt aus Horliwka, einer Großstadt im Osten der Ukraine. Dort hatte sie elf Jahre lang die Schule besucht und anschließend in der Ostukraine Verwaltungswissenschaft studiert. Nach dem Bachelorabschluss hatte sie ein Masterstudium begonnen. Als der Krieg begann, stand sie kurz vor dem Abschluss.

Kein Studium, kein Führerschein

Von Oberschwaben aus brachte Viktoriia Kovalchuk ihr Studium im Frühjahr 2022 online zu Ende, auch ihre Masterarbeit, in der sie sich unter anderem mit der Motivation befasst, die Menschen dazu bringt, in die Politik zu gehen. Ihr Plan: In Deutschland im Bereich Verwaltungswissenschaft oder im Politikbetrieb beruflich Fuß zu fassen.

Dazu schloss sie im September 2022 einen ersten Deutschkurs erfolgreich ab und steht nun kurz vor der Prüfung im Berufssprachkurs Deutsch, der dem Fortgeschrittenen-Niveau B2 entspricht. Diesen hat sie in den vergangenen Monaten beim Christlichen Jugenddorfwerk (CJD) in Biberach absolviert.

Die schlechte Nachricht ereilte Viktoriia Kovalchuk im Februar 2023, als ihr von behördlicher Seite mitgeteilt wurde, dass weder ihr Schul- noch ihr Studienabschluss in Deutschland anerkannt werden. Nicht einmal Autofahren darf sie, weil auch ihr Führerschein, den sie in ihrer Heimat bestanden hat, hier keine Gültigkeit hat. Ausreisen durfte sie 2022 nur deshalb, weil sie noch ukrainische Ausweisdokumente aus der Zeit vor 2014 hatte.

„Das ist wirklich dramatisch“

Warum aber ist das so? Horliwka, die Heimatstadt der 25-Jährigen, liegt in der nicht anerkannten sogenannten Volksrepublik Donezk in der Ostukraine, die von russischem Militär kontrolliert wird. Sie wurde im April 2014 ausgerufen und nach einem Scheinreferendum im September 2022 von Russland annektiert und völkerrechtswidrig in die Russische Föderation eingegliedert.

Horliwka, die Heimatstadt von Viktoriia Kovalchuk, liegt in der von Deutschland nicht anerkannten sogenannten Volksrepublik Donezk in der Ostukraine. (Foto: Alexis Albrecht )

Die Volksrepublik Donezk wird von der Bundesrepublik, wie auch von den meisten anderen Ländern, nicht anerkannt, Viktoriia Kovalchuks Schul- und Studienabschluss stammen völkerrechtlich gesehen also aus einem nicht existenten Staat, sie sitzt gefühlt zwischen allen Stühlen. „Das ist wirklich dramatisch“, meint Angelika Czajor, die beim katholischen Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit Deutschland (IN VIA) in Ulm als Beraterin für die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen zuständig ist.

Solche Fälle kämen leider immer wieder vor, meint sie und berichtet von Medizinern, die aus ähnlichen Gründen nicht ihn ihrem Beruf arbeiten dürfen. „Hätte Frau Kovalchuk einen ukrainischen oder russischen Hochschulabschluss wäre vermutlich alles gut.“

Sechs Jahre gelernt - aber wofür?

Auch bei der Zentrale für ausländisches Bildungswesen (ZAB) in Bonn hat Angelika Czajor den Fall von Viktoriia Kovalchuk prüfen lassen. „Von dort kam ebenfalls die Antwort, dass die Abschlüsse aufgrund der politischen Umstände nicht anerkannt werden können.“ Parallel hatte die 25-Jährige in den vergangenen Monaten auch mit Unterstützung des hiesigen Jobcenters nach einem Weg zur Anerkennung ihres Studiums gesucht - vergebens.

Sie hat mich sehr beeindruckt, weil sie unheimlich interessiert an allem ist und inzwischen auch sehr gut Deutsch spricht. Thomas Dörflinger

Dabei habe sie auch widersprüchliche Informationen erhalten. „Bei der Agentur für Arbeit wurde mir gesagt, dass ich hier erst den Hauptschulabschluss machen muss, um eine Ausbildung zu beginnen. Im Jobcenter hieß es, ich könne direkt in eine Ausbildung starten“, sagt Viktoriia Kovalchuk. Einen Weg, den die 25-Jährige nun für sich überlegt, gleichzeitig aber weiterhin die Chancen ausloten will, ihren Studienabschluss doch anerkannt zu bekommen, für den sie sechs Jahre lang gelernt und Prüfungen absolviert hat.

Praktikum beim Landtagsabgeordneten

Der Biberacher CDU-Abgeordnete Thomas Dörflinger hat ebenfalls von Viktoriia Kovalchuks Situation erfahren und die junge Frau zu einem Kurzpraktikum in sein Landtagsbüro eingeladen. Zwei Tage lang begleitete sie Dörflinger in Stuttgart in verschiedene Ausschusssitzungen, einen Tag war sie mit ihm im Wahlkreis unterwegs, unter anderem bei Schulbesuchen. „Sie hat mich sehr beeindruckt, weil sie unheimlich interessiert an allem ist und inzwischen auch sehr gut Deutsch spricht“, sagt Dörflinger.

Auch er versuchte, bei der Anerkennung des Studiums zu helfen, schildert aber die vertrackte Situation: „Als die Donezk-Region der russischen Föderation zugeschlagen wurde, hat die Ukraine den Lehrbetrieb in den dortigen Hochschulen offiziell eingestellt.“ Dieser sei aber trotzdem weitergegangen, die in der Folge erworbenen Bildungsabschlüsse würden in der Ukraine seither aber nicht mehr anerkannt. „Deutschland hat sich dem angeschlossen und erkennt sie auch nicht an“, so Dörflinger.

Würde man Abschlüsse, wie den von Viktoriia Kovalchuk hier anerkennen, bedeute dies, dass Deutschland auch die russische Annexion der Donezk-Region de facto anerkennt. „Hier sind wir nicht mehr auf der kleinen Verwaltungsebene, sondern in der ganz großen Politik unterwegs.“ Ob er als Landtagsabgeordneter da etwas ändern kann? „Ich fürchte nein“, so Dörflinger.

Hoffen auf ein Wiedersehen mit der Familie

Selbst wenn Viktoriia Kovalchuk ihren Studienabschluss nicht anerkannt bekommen sollte, ist der Landtagsabgeordnete zuversichtlich, dass sie ihren Weg machen wird. „Sie ist noch jung und hat deshalb noch genügend Zeit und Chancen, im Verwaltungsbereich in Deutschland Fuß zu fassen.“

Für die 25-Jährige ist neben der beruflichen Zukunft aktuell noch ein anderer Aspekt wichtig: Sie möchte endlich ihre Familie wiedersehen, zu der sie seit mehr als zwei Jahren nur über das Internet Kontakt hat.