Brezeln, Seelen oder Knauzenwecken ‐ diese und viele weitere regionale Backspezialitäten gibt es bei der Biberacher Bäckerei Eisinger. Dass die oberschwäbischen Traditionsbackwaren dort seit Neuestem durch ägyptische Hände hergestellt werden, wissen wahrscheinlich die wenigsten. Seit Mitte September absolviert der 22-jährige Mahmoud Akl aus der ägyptischen Millionenstadt Alexandria seine Ausbildung bei Bäckermeister Gustav Eisinger. Der macht damit aus der Not eine Tugend für beide Seiten.

„Die guten Zeiten waren in den 80er-Jahren“, sagt Gustav Eisinger rückblickend. „Da hatten wir deutlich mehr Bewerber als Azubistellen.“ Theoretisch könnte er heute jährlich fünf bis sechs junge Leute in der Backstube und im Verkauf in seiner Bäckerei mit ihren rund 90 Beschäftigten ausbilden. „Aber wir hatten zuletzt immer wieder Jahre mit null Azubis. Es gab kaum Nachfragen und keine Bewerbungen“, sagt er. Gerade in Branchen wie dem Bäckerhandwerk mit seinen unpopulären Arbeitszeiten in der Nacht herrscht Mangel an qualifiziertem Nachwuchs. Dass Gustav Eisinger in diesem Jahr vier Auszubildende hat, sei „eine absolute Ausnahme“. Während drei von ihnen über Schüler- oder Minijobs zu ihm kamen, hat Mahmoud Akl den weitesten und ungewöhnlichsten Weg absolviert, um seine Lehre in der Bäckerei in der Biberacher Viehmarktstraße zu absolvieren.

Dazu verpflichtet sich der Ausbildungsbetrieb

Durch einen Kollegen aus der Branche erfuhr Eisinger er vor einigen Monaten vom Kooperationsprojekt Thamm (übersetzt: „Unterstützung regulärer Arbeitsmigration und -mobilität zwischen Nordafrika und Europa“) der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit und der Bundesagentur für Arbeit. Ziel ist dabei die faire und nachhaltige Gewinnung von Auszubildenden und Fachkräften aus Ägypten, Marokko und Tunesien. Die jungen Leute, die bei dem Projekt mitmachen wollen, erhalten zunächst in ihrem Heimatland einen monatelangen Deutschkurs, bei dem sie am Ende das Niveau B1 nachweisen müssen. Außerdem erhalten sie Informationen über die Kultur und Arbeitswelt in Deutschland.

Gustav Eisinger wollte es auf einen Versuch ankommen lassen und meldete sich als Ausbildungsbetrieb beim Projekt Thamm an. Er verpflichtete sich damit, einem potenziellen Azubi einen etwas höheren Lohn zu bezahlen, als es der Tarif vorsieht. „Es geht hier ja um Menschen, die bei uns keinerlei Rückhalt durch ihre Familie haben und ihr Leben komplett selbst bestreiten müssen.“ Außerdem verpflichtet sich der Ausbildungsbetrieb, dem Azubi eine Wohnung zu besorgen bis zu einem Höchstbetrag von 300 Euro monatlich. „Was darüber hinausgeht, muss der Betrieb finanzieren“, so Eisinger. Und schließlich muss er dem neuen Azubi auch den Flug aus seinem Heimatland nach Deutschland bezahlen. Er nehme diesen Mehraufwand gerne in Kauf, sagt Eisinger. „Das muss ich auch, wenn ich hier um Auszubildende werbe.“

Backvideo überzeugt

Von der Arbeitsagentur wurden ihm schließlich drei junge Ägypter als Bewerber vorgeschlagen. Sich auf einen festzulegen, war für Gustav Eisinger zunächst gar nicht so einfach. „Normalerweise lade ich einen Interessenten zu ein oder zwei Schnuppertagen in die Bäckerei ein. Da sieht man dann schnell, ob jemand schon etwas kann oder zwei linke Hände hat.“ Die Bewerber aus Ägypten lernte er aber nur per Videoschalte kennen. „Da kann ich aus einem Gespräch heraus natürlich nur schlecht sagen, ob jemand wirklich Talent hat.“

Eisinger entschloss sich kurzerhand, die moderne Technik noch anderweitig zu nutzen: „Ich habe jedem die Aufgabe gegeben, zu Hause etwas zu backen und sich dabei mit dem Handy filmen zu lassen.“ Bereits zwei Tage später hatte er von allen drei jungen Männern das gewünschte Backvideo. „Alle waren extrem höflich, engagiert und motiviert. Im Prinzip hätte ich alle drei nehmen können.“

Traum von der Bäckerkarriere in Biberach

Aus dem Bauch heraus entschied er sich Ende Juli für Mahmoud Akl, der im Video ein Fladenbrot herstellte. Mitte September kam der 22-Jährige mit dem Flieger in München an, setzte sich dort in den Zug und fand selbstständig den Weg an den Biberacher Bahnhof, wo ihn Eisinger abholte. Seit rund fünf Wochen arbeitet der Ägypter nun in der Backstube mit, wo er Kolleginnen und Kollegen aus sieben weiteren Nationen hat. Ein bis zweimal pro Woche fährt er in die Berufsschule nach Ravensburg.

„Ich habe bereits etwas Erfahrung in diesem Beruf“, sagt er in gut verständlichem Deutsch. „In meiner Heimatstadt Alexandria habe ich drei Jahre in einer Bäckerei gearbeitet.“ Seine Eltern und Geschwister seien schon traurig gewesen, als er den Entschluss gefasst habe, es in Deutschland mit einer beruflichen Karriere als Bäcker zu versuchen. „Aber ich möchte hier die Ausbildung machen und auch danach in Biberach als Bäcker arbeiten“, sagt er. Sein Ausbildungsbetrieb und auch die Stadt gefallen ihm gut, „die Menschen hier sind sehr nett“. Dass er bereits morgens um drei Uhr mit der Arbeit beginnen müsse, störe ihn nicht. „In Ägypten musste ich schon um ein Uhr nachts anfangen.“

Brezeln macht er am liebsten

Mit den deutschen und speziell den süddeutschen Backspezialitäten hat er sich bereits angefreundet. „In Ägypten gibt es keine so große Auswahl“, sagt Mahmoud Akl. Besonders gerne mache er Brezeln. In seiner Freizeit kocht der angehende Bäcker gerne, außerdem spiele er gerne Fußball, sagt er.

Sein Chef Gustav Eisinger ist mit dem jungen Ägypter bislang sehr zufrieden. „Ich glaube, ich habe mich für den Richtigen entschieden.“ Wenn die Zusammenarbeit mit Mahmoud Akl sich gut entwickle, will er auch im nächsten Jahr wieder einen Lehrling über das Thamm-Projekt bei sich einstellen.