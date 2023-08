Augenoptikergesellin aus Biberach ausgezeichnet

In der Filderhalle in Leinfelden–Echterdingen hat vor Kurzem die Freisprechungsfeier der Augenoptikergesellinnen und -gesellen des Berufsschulstandortes Leonberg stattgefunden. Noel Sophie Stöwer (Ausbildungsbetrieb: Fielmann, Biberach) wurde von Landesinnungsmeister Matthias Müller und Geschäftsführer Peter Kupczyk mit einer Urkunde und einem Geldpreis für das beste Gesamtergebnis bei der Gesellenprüfung im Bundesland Baden–Württemberg ausgezeichnet.

Auch am Berufsschulstandort Leonberg sowie in der Klasse 4T erzielte Noel Sophie Stöwer das beste Ergebnis und durfte sich über den AzuBlick–Preis der Firma Carl Zeiss und einen Buchpreis freuen. Am Berufsschulstandort Leonberg sind 158 Prüflinge zur Gesellenprüfung 2022/2023 (Sommer und Winter) angetreten, davon haben 139 Prüflinge bestanden.