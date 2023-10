Aufsteigerduell steigt in Burgrieden

Am zehnten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Riß hat der souverän vorn liegende Ligaprimus SV Reinstetten in Schemmerhofen eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe vor sich. Die SGM Ringschait/Mittelbuch erwartet im Derby Aufsteiger Wacker Biberach. Die TSG Achstetten hat es im Heimspiel gegen den TSV Kirchberg mit einem unangenehmen Gegner zu tun. Anspiel ist auf allen Plätzen am Sonntag um 15 Uhr.

Acht der zehn auf dem Konto stehenden Zähler holte der SV Burgrieden auf dem eigenen Platz und lieferte da auch regelmäßig bezirksligareife Vorstellungen ab. Im zweiten Heimspiel in Folge erwartet man im Aufsteigerduell die SGM Muttensweiler/Hochdorf, gegen die der dritte Saisonsieg her soll. Drei Siege schlagen für die SGM schon seit dem sechsten Spieltag zu Buche, seitdem gab es drei Niederlagen. „Wir haben teilweise zu grün und naiv gespielt, wollten zu viel und sind vom Weg ab. In der Bezirksliga wird fast jeder Fehler bestraft“, sagt Coach Oliver Schwarz (Foto: SGM) dazu. „Die nächsten drei Partien sind wegweisend, wir wollen daraus sieben Punkte holen.“

Unterschiedlicher könnten die Resultate aus den vergangenen fünf Spielen kaum sein. Während die SGM Ringschnait/Mittelbuch ungeschlagen in diesem Zeitraum elf von den möglichen 15 Punkten einfuhr, stehen für den inzwischen auf dem drittletzten Platz liegenden FC Wacker Biberach ganze zwei Zähler in diesem Zeitfenster. Die gastgebende SGM ist in Mittelbuch als Tabellenzweiter und den nackten Zahlen nach Favorit. Der zuletzt vor allem auf eigenem Platz enttäuschende Aufsteiger ist auswärts andererseits aber auch seit drei Partien unbesiegt und will punkten.

9:1 Tore und sechs Punkte gab es für den SV Schemmerhofen aus den vergangenen zwei Partien. Der Tabellensiebte scheint also gewappnet zu sein für sein Heimspiel gegen den Tabellenführer SV Reinstetten. Bei der schwersten aller derzeit möglichen Aufgaben will man wie zuletzt gnadenlose Konter fahren, aus einer stabilen Abwehr heraus. Die braucht der SVS aber auch gegen das offensiv eindeutig stärkste Team der Liga, das auswärts zudem alle Partien für sich entscheiden konnte. Im Mai dieses Jahres gab es bei umgekehrtem Heimrecht ein spektakuläres 5:5 zwischen diesen Teams.

Die SGM Warthausen/Birkenhard kam am vergangenen Spieltag zum bereits vierten Auswärtssieg der Saison, musste diesen aber mit der völlig unnötigen Roten Karte für Abwehrchef Dominik Felger teuer bezahlen. In Birkenhard hat der Tabellendritte nun den Fünften, den SV Baustetten, zu Gast, der drei Siege am Stück mitbringt. Co-Spielertrainer Marcel Schwarzmann (Foto: SVB) nennt Gründe für den guten Lauf des SVB: „Die Personallage hat sich durch die Rückkehr verletzter Spieler und Urlauber entspannt. Defensiv stehen wir kompakt und haben vorne auch das nötige Abschlussglück.“

Coach Mirko Micic vom FV Olympia Laupheim II wähnte sein Team vor ein paar Wochen noch auf einem guten Weg, nach vier sieglosen Partien ist man als Vorletzter aber in der Krankenabteilung der Bezirksliga angekommen. Dies erhöht zusätzlich den Druck für die Heimpartie gegen den zuletzt formstarken SV Steinhausen, der in seinen letzten zwei siegreichen Partien auf satte neun Treffer kam. Der Vierte verteilte die stolze Anzahl auf mehrere Schultern und ist offensiv weniger auszurechnen. Coach Dietmar Mang weiß aber, dass die Partie an der Hasenstraße eng werden könnte.

Die TSG Achstetten befindet sich seit dem Aufstieg im vergangenen Jahr in der bis jetzt vielleicht schwierigsten Lage. Panik ist für die TSG trotz zuletzt zwei Niederlagen ohne eigenen Treffer aber nicht angesagt, ein Heimsieg gegen den TSV Kirchberg würde die etwas angespannte sportliche Situation fürs Erste entschärfen. Der TSV reist mit dem guten Gefühl eines Last-Minute-Siegs aus dem letzten Heimspiel an und verortet sich als eines von drei Teams mit jeweils 14 Zählern auf dem guten sechsten Platz. Den zu verteidigen, ist das erklärte Ziel der Illertal-Truppe.

Trotz eines keineswegs schlechten Auftritts gab es für die SF Schwendi beim Tabellenführer am letzten Spieltag nichts zu holen. Einen ganz anderen Charakter hat die nun anstehende Heimpartie gegen das Schlusslicht SV Dettingen, in der der seit vier Spieltagen sieglose Tabellenachte in der Sieg-Bringschuld steht. Auf den ersten Blick eine machbare, auf den zweiten eine durchaus knifflige Aufgabe. Die Gäste erspielten vier der fünf Punkte auswärts und mussten am vergangenen Spieltag wieder einen Rückschlag hinnehmen. Bei einem Sieg wäre man bis auf drei Punkte an den SF dran.