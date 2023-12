Die Oberliga-Handballerinnen der TG Biberach haben eine weitere deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den TSV Heiningen verlor die Mannschaft von Chefcoach Markus Klemencic-Müller in eigener Halle mit 18:26 (12:12). Nadja Math erzielte dabei allein die Hälfte der Biberacher Tore. Ende Januar beginnt für die TG nach zwölf sieglosen Spielen die Abstiegsrunde in der Oberliga.

Mehr als ein Schnuppern am ersten Sieg

Eine Halbzeit, eine neunfache Torschützin Nadja Math sowie eine gute Torhüterin Sabrina Szabo reichten auch gegen Heiningen nicht, um dem ersten Sieg in der Oberliga Baden-Württemberg einzufahren. Dabei hatte es nach 30 Minuten noch sehr gut ausgesehen für die TG Biberach. Es war schon mehr als ein Schnuppern am ersten doppelten Punktgewinn in dieser Saison.

„Ich kann mir diesen Leistungsabfall nach der Pause auch nicht erklären“, fasste ein enttäuschter Biberacher Trainer den Auftritt seiner Mannschaft vor längst nicht mehr so gut gefüllten Tribünen in der Mali-Halle wie zu Beginn der Saison zusammen.

Auch Heiningen wirkt in der Anfangsphase nervös

Offensichtlich sind die Fans auch schon zumindest ein bisschen unzufrieden mit dem Handball, den der Aufsteiger in dieser Saison bietet. Doch die, die da waren, mussten sich in der ersten Halbzeit fast die Augen reiben. Die TG konnte mit dem Gast aus Heiningen mithalten und die Partie offen gestalten, auch wenn man beim 4:3 tatsächlich nur einmal während des ersten Durchgangs in Führung lag. Die hatte meist der TSV inne, ohne allerdings zu überzeugen.

Auch das Team von Trainer Gerd Römer wirkte in der Anfangsphase nervös und unkonzentriert und hatte Schwierigkeiten mit der Favoritenrolle in diesem Spiel umzugehen. „Wir wussten, dass Biberach zu Beginn des Spiels alles in die Waagschale werfen wird. Dennoch war ich mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden“, sagte Römer, der schon häufig mit Jugendmannschaften von Frisch Auf Göppingen beim internationalen Biberacher Osterturnier zu Gast war.

TSV zieht davon

Das wurde anders nach dem Seitenwechsel. „Ich habe von meiner Mannschaft erwartet, dass sie die TG mehr unter Druck setzt. Das ist dann auch gelungen“, so Römer. Aus dem 12:12-Halbzeitstand machte seine Mannschaft eine 24:14-Führung, ohne aber weiterhin zu glänzen. Der TSV Heiningen profitierte vom Nachlassen der TG Biberach, die viel zu viele leichte und technische Fehler in Abwehr und Angriff machte. Lediglich zwei weitere Treffer gelangen bis zur 52. Minute des Spiels.

Viel zu wenig, um Heiningen auch nur irgendwie in Gefahr zu bringen, wie es vor der Pause noch phasenweise ausgesehen hatte. „Wir haben in der zweiten Halbzeit Angsthasenhandball gespielt und nahezu keine Torgefahr mehr ausgestrahlt“, so Klemencic-Müller. Das, was Nadja Math und vor der Pause auch noch Laura Groner mit Abstrichen demonstriert hatten.

Ergebniskosmetik gegen Ende

Math ließ sich auch durch einen Schlag ins Gesicht von Lara Kreidenweiß, die dafür die Rote Karte kassierte, nicht beeindrucken. Aber auch über die Außen gelangen während der gesamten Spiels nur zwei Treffer. So kann man Spiele nicht gewinnen, auch wenn gegen Ende der Partie noch ein wenig Ergebniskosmetik bis zum Endstand von 18:26 gelang.

Pause bis zum 9. Januar

„Es ist gut, dass wir jetzt eine längere Pause haben und uns auf die Abstiegsrunde vorbereiten können, die am 27. Januar nächsten Jahres beginnen wird“, stellte Klemencic-Müller fest. Schon am 9. Januar werden er und sein Co-Trainer Tobias Hermann zur ersten Einheit nach der Pause bitten.

Dann wird es vor allem auch darum gehen müssen, die Mannschaft wieder zu mehr Spielfreude und Selbstvertrauen zu bringen, wie sie es in der ersten Halbzeit gegen Heiningen noch andeutete. „Klar ist, dass wir uns massiv steigern müssen, um endlich mal ein Spiel zu gewinnen“, machte Markus Klemencic-Müller eine eindeutige Vorgabe für das neue Jahr.

Die Statistik zum Spiel

TG Biberach - TSV Heiningen 18:26 (12:12). TG: Szabo, Farkas-Szebelledy - Hardegger (1 Tor), Münzer, Haas, Bisca (3), Haberbosch, Krais (1), Math (9), L. Branz, Knobel, Groner (2), Herth, Riedmüller (1), A. Branz, Wagner.