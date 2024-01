Es wird das große Jubiläum in Biberach 2024: Die Freiwillige Feuerwehr Biberach feiert ihr 175-jähriges Bestehen. Sie ist damit eine der ältesten Feuerwehren in ganz Baden-Württemberg. Gefeiert wird dies unter andrem mit einer Sonderausstellung im Museum. Dafür sucht Museumsleiter Frank Brunecker Menschen, die von der Biberacher Feuerwehr schon einmal gerettet wurden oder denen sie auf andere Weise geholfen hat. Was mit den Geschichten passieren soll.

Frank Brunecker steckt mitten in den Vorbereitungen für die Feuerwehrausstellung. Momentan ist er dafür tief in die Biberacher Stadtgeschichte eingetaucht, in die Zeit des großen Stadtbrands 1516 und des Brands des Kirchturms 1584. „Aus diesen Ereignissen entwickelten sich erste Feuerordnungen“, sagt er. Die eigentliche Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr erfolgte dann aber erst 1849.

Die Perspektive umdrehen

Der Museumsleiter betont dabei vor allem den Begriff „freiwillig“: „Die große Anzahl an Einsätzen, die jedes Jahr anfallen, werden von Feuerwehrleuten bewältigt, die das freiwillig machen. Ihnen gilt es, im neuen Jahr zu danken und das Jubiläum zu feiern.“ Für die Konzeption und Zusammenstellung der Sonderausstellung steht Brunecker derzeit in engem Austausch mit der Feuerwehr. „In diesem Zusammenhang ist mir der Gedanke gekommen, dass man die Perspektive auch einmal umdrehen könnte: Wir erleben die Bürgerinnen und Bürger ihre Feuerwehr?“

Deshalb sucht das Museum Menschen, die schon einmal von der Feuerwehr gerettet wurden und bereit sind, darüber mit Museumsleiter Frank Brunecker zu sprechen. Der- oder diejenige kann sich ab dem 8. Januar an das Museum wenden, per Brief, per E-Mail oder per Telefon. Das Museum möchte möglichst viele Geschichten über die Biberacher Feuerwehr aus der Sicht der Bevölkerung und der Betroffenen sammeln. „Das muss nicht immer eine spektakuläre Rettungsaktion sein, manchmal ist es die sprichwörtliche Katze, die zu hoch in den Baum geklettert ist, oder ein steckengebliebener Fahrstuhl, der zum Gefängnis wird“, sagt Brunecker.

Die gesammelten Biberacher Feuerwehr-Geschichten sollen in einer Auswahl in die geplante Ausstellung und umfassender in das Begleitbuch einfließen, natürlich in enger Abstimmung mit den Gesprächspartnern. Auf Wunsch seien auch anonyme Schilderungen möglich. „Daraus ergibt sich dann im Idealfall hoffentlich ein breites Spektrum dessen, was die Feuerwehr so alles tut“, sagt der Museumsleiter.