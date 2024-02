Auffahrunfall auf der B 30

Ein Auffahrunfall hat sich am Montag bei Biberach ereignet. Als Grund dafür gibt die Polizei Unachtsamkeit am Steuer an. Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW Passat auf der B 30 in Richtung Ulm. Der Mann war noch vor dem Jordanei auf dem rechten der drei Fahrstreifen unterwegs. Eine 30-Jährige fuhr vor ihm in dieselbe Richtung. Die Frau war mit einem VW Golf unterwegs und bremste ihr Fahrzeug im stockenden Berufsverkehr ab. Das bemerkte wohl der 20-Jährige zu spät und fuhr in das Heck des Golf. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf und ermittelt den genauen Unfallhergang. Da an dem VW Passat Betreibsstoffe ausliefen, musste das Auto abgeschleppt werden. Der Golf blieb fahrbereit. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro.