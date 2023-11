Seit 25 Jahren gibt es inzwischen den Biberacher Christkindles-Markt. Bevor dieser aber am Samstag, 2. Dezember, zur Mittagszeit von Oberbürgermeister Norbert Zeidler eröffnet wird, steht erst einmal der Aufbau des Hüttendorfs auf dem Marktplatz und Teilen der Hindenburgstraße an. Am Donnerstagmorgen haben die Arbeiten begonnen.

Der Aufbau ist trotzdem immer noch spannend und eine schöne Abwechslung zum normalen Arbeitsalltag. Armin Desler

Palettenweise haben Mitarbeiter des Baubetriebsamts die Holzwände und Dachelemente der Hütten auf den Marktplatz transportiert, wo sie mit einem Gabelstapler abgeladen und zwischengelagert wurden. Dass die richtigen Teile zusammenkommen und am richtigen Ort aufgebaut werden, ist die Aufgabe von Armin Desler. Er ist einer der Marktmeister bei der Stadt Biberach und beim Christkindles-Markt auch für die Baukontrolle zuständig.

Insgesamt 75 Hütten

„Ich bin seit Sommer 2022 bei der Stadtverwaltung und habe zwar schon einen Christkindles-Markt mitgemacht, aber der Aufbau ist trotzdem immer noch spannend und eine schöne Abwechslung zum normalen Arbeitsalltag“, sagt er.

Seit Februar ist er bereits mit seinen Kollegen daran, den Christkindles-Markt zu planen. Mit einem großen Plan ist er auch am Donnerstag unterwegs, um zu überwachen, dass jede Holzhütte auch am exakt für sie vorgesehenen Platz aufgebaut wird.

Bis Freitagabend wollen wir fertig sein. Armin Desler

Wurde dies bis 2022 vom Biberacher THW übernommen, ist inzwischen ein privates Baudienstleistungsunternehmen aus Riedlingen für das Aufstellen der Hütten zuständig. 75 sind es insgesamt, „davon bauen wir etwa 65 auf“, sagt Desler. Einige Imbissanbieter bringen ihre eigenen Verkaufsstände mit und stellen diese selbst auf.

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um diesen Inhalt darzustellen. Die Vorfreude auf Weihnachten steigt: Jetzt steht auf dem Biberacher Marktplatz ein 15 Meter hoher Christbaum. Die Vorfreude auf Weihnachten steigt: Jetzt steht auf dem Biberacher Marktplatz ein 15 Meter hoher Christbaum.

Erste Beschicker kommen am Samstag

Während sich die Marktvorbereitungen über einen langen Zeitraum erstreckten, muss der Hüttenaufbau zügig und möglichst reibungslos ablaufen. Das sei die herausforderndste Aufgabe. „Bis Freitagabend wollen wir fertig sein“, sagt der Marktmeister. Mehr als 20 Leute packen dabei mit an.

Christkindlesmarkt Weitere Informationen Infos und Programm des Christkindles-Markts gibt es unter biberacher-christkindlesmarkt.de

Denn bereits am Samstagmorgen kommen die ersten Beschicker, um ihre Hütten einzuräumen und zu dekorieren. Damit nächtliche Passanten im Hüttendorf nicht irgendwelche Dummheiten anstellen oder Dinge beschädigen, ist von Freitagabend bis zum Ende des Christkindles-Markts ein Sicherheitsdienst jeweils nachts vor Ort.

Trotz der ganzen Arbeit freut sich Marktmeister Desler aber auch auf den 2. Dezember, wenn es endlich losgeht. „Wenn der Christkindles-Markt um 12 Uhr anfängt, alles läuft und auch die Stromversorgung stabil ist, dann bin ich zufrieden und werde den Markt dann sicher auch genießen.“