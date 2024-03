Auf Vordermann aufgefahren

Zwei Autos sind am Mittwoch bei Biberach zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 7.50 Uhr ein 36-Jähriger mit seinem VW auf die Bundesstraße 312 von Ochsenhausen in Richtung Biberach. Bei Ringschnait stockte der Verkehr. Diesbemerkte wohl der 36-Jährige zu spät und fuhr in das Heck eines vor ihm abbremsenden Peugeots. Den fuhr ein 24-Jähriger. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Biberach hat den Unfall aufgenommen. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 7000 Euro.