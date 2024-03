Auf Vordermann aufgefahren

Ein 21-Jähriger verursachte am Dienstag in Biberach einen Auffahrunfall. Wie die Polizei meldet, fuhr ein 55-Jähriger gegen 6.30 Uhr mit seinem Dacia in der Memminger Straße. An der Einmündung wollte er nach links zu einer Firma abbiegen. Deshalb bremste er ab. Das bemerkte der nachfolgende 21-jährige Opel-Fahrer wohl zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf jeweils 1000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Beide Autos waren weiterhin fahrbereit.