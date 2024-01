Stadtführungen in Biberach erfreuen sich bei Touristen, aber auch bei Einheimischen seit jeher großer Beliebtheit. Ab sofort kann man aber auch ganz individuell, im eigenen Tempo und zu jeder Uhrzeit zu einer Stadtführung aufbrechen. Möglich macht das ein digitales Angebot, das man sich ab sofort kostenfrei aufs Smartphone laden kann.

„StadtGschichtla“ heißt die neue digitale Stadtführung, die die Stadt Biberach vor wenigen Tagen auf der Tourismusmesse CMT in Stuttgart präsentiert hat. Um sie nutzen zu können, muss man lediglich die kostenlose App „Future History“ aufs Smartphone laden.

Wenn man die Tour in normalem Spaziertempo absolviert ist man etwa 90 Minuten unterwegs. Alexander Wachter

Erlaubt man seinem Handy, den aktuellen Standort zu orten, wird einem automatisch die Biberach-Führung angeboten, sobald man sich in der Stadt befindet. Ansonsten kann man sie auch per Eingabe suchen und herunterladen.

Mithilfe der neuen App kann jeder auf eigene Faust zu einer Stadtführung aufbrechen. (Foto: PR )

Den Nutzer erwartet dabei eine interaktive Führung, die ihn zu 16 für die Stadtgeschichte wichtigen Orten, Plätzen oder Gebäuden führt. „Wenn man die Tour in normalem Spaziertempo absolviert ist man etwa 90 Minuten unterwegs“, sagt Alexander Wachter, Sachgebietsleiter Tourismus der Stadt Biberach. Per interaktiver Karte kann man sich von Station zu Station lotsen lassen. Die Reihenfolge, in der man diese absolviert, ist völlig egal. „Jede Station ist ein in sich abgeschlossenes Kapitel.“

Videos, Bilder und Originaltöne

Befindet man sich etwa 15 Meter von dem angesteuerten Punkt der Führung entfernt, lässt die App das Smartphone kurz vibrieren und man kann die jeweiligen Informationen abrufen. Diese gibt es in unterschiedlichen Foren: So kann man sich zur jeweiligen Station ganz klassische einen Text mit den wichtigsten Informationen durchlesen. Diesen kann man sich aber auch als Audiodatei vorlesen lassen. Dabei kommen auch Biberacher Gästeführer im Originalton zu Wort. Bei den meisten Stationen gibt es zudem ein Video mit aktuellen und historischen Bildern zum jeweiligen Standort.

Bei einigen Stationen, beispielsweise am Holzmarkt, am Alten Postplatz in der Zeughausgasse, am Viehmarkt oder am Ratzengraben, kann man mit einem Schiebregler auch zwischen einer alten und aktuellen Aufnahme hin- und herwischen.

In der App erscheint an einigen Orten ein Schauspieler, der als Zeitreisender Geschichten und „Gschichtla“ aus und über Biberach erzählt. (Foto: Gerd Mägerle )

Zeitreisender betritt die Live-Szenerie

Ganz besonders raffiniert ist die Nutzung von „Augmented Reality“ („erweiterte“ oder „angereicherte Realität“). So kann man an einigen Stationen, zum Beispiel am Komödienhaus, am Wieland-Gartenhaus, am Ulmer Tor, am Weberberg oder am Rathaus, die Smartphonekamera aktivieren und plötzlich betritt ein Schauspieler als Zeitreisender in unterschiedlichen Rollen und Kostümen die Live-Szenerie auf dem Bildschirm und erzählt Anekdoten und „Gschichtla“ aus der Stadthistorie, beispielsweise als Weber vom Weberberg.

Derzeit gibt es die Stadtführung auf Deutsch und Englisch. Eine italienische und eine französische Version sollen folgen. „Mittelfristig hätten wir, mit Blick auf unsere Partnerstädte, auch gerne noch eine polnische und eine georgische Fassung“, sagt Wachter. Das sei aber eine Kostenfrage. Einen niedrigen fünfstelligen Betrag hat die Stadt bislang für die digitale Stadtführung investiert.

Alexander Wachter zeigt mit dem Smartphone die Möglichkeiten des digitalen Stadtrundgangs. (Foto: Gerd Mägerle )

Touristen schätzen Individualität

Das Ganze ist aber keine reine digitale Spielerei, sondern hat einen gezielten Hintergrund. „Für ihren neuen touristischen Masterplan hat die Oberschwaben Tourismus GmbH Zielgruppen definiert, die hier in Oberschwaben Urlaub machen“, sagt Alexander Wachter. So legen Oberschwaben-Touristen demnach viel Wert auf Individualität und binden sich ungern an Zeitvorgaben. „Aber ein Stadtrundgang am Samstagabend oder am frühen Sonntagmorgen geht nicht mit einer gebuchten Stadtführung.“ Für alle Individualtouristen bietet sich der digitale Rundgang deshalb geradezu an. „Er eignet sich beispielsweise auch für internationale Gäste der großen ansässigen Firmen“, so Wachter.

Wichtig für die Biberacher Tourismusabteilung ist auch, dass sie vollen Zugriff auf die digitalen Inhalte hat. „Wir können die Texte selbst ergänzen und können weitere Fotos und Videos in den Rundgang einbauen“, sagt Alexander Wachter.

„Reale“ Stadtführungen gibt es auch künftig

Klar ist aber, dass die digitale Stadtführung nicht das umfangreiche Programm an Führungen für Gruppen mit einem leibhaftigen Gästeführer ersetzen wird. „Wir haben aktuell etwa 20 Gästeführerinnen und -führer und beginnen demnächst mit der Ausbildung von weiteren.“ Geplant sei auch, das Portfolio an Themenführungen noch zu erweitern. „Und natürlich ist eine reale Führung immer ein intensiveres Erlebnis als eine digitale und bietet die Möglichkeit für Rückfragen“, sagt Wachter.