Ralf Maerker aus Biberach dürfte aktuell einer von nur wenigen Menschen im Landkreis sein, der versucht, sein Gewicht mit dem Wirkstoff Semaglutid zu verringern. Die sogenannte Abnehmspritze ist in Deutschland im Gegensatz zu den USA noch Neuland. Der 67-Jährige ist nun auf der Suche nach Menschen, die mit ihm Sport treiben möchten und auch nach weiteren Leuten, die Semaglutid spritzen, um ihr Gewicht zu reduzieren.

„Zum Traumgewicht per Piks?“ Unter diesem Titel hatte die „Schwäbische Zeitung“ bereits Ende Januar überregional über Ralf Maerker berichtet. Der pensionierte Sport- und Techniklehrer ist laut eigener Aussage einer der ersten im Raum Biberach, der versucht, sein Gewicht mit der sogenannten Abnehmspritze zu reduzieren. „Ich kenne zumindest im Moment niemand anderen, der den Wirkstoff Semaglutid so einsetzt.“

Sorge vor möglichen Nebenwirkungen

0,5 Milligramm des Medikaments Wegovy spritzt sich Ralf Maerker derzeit pro Woche. Angefangen hat er im vergangenen Oktober mit 0,25 Milligramm und dies zwischenzeitlich auf 1,0 gesteigert. Von 132 Kilogramm, die er vergangenen Sommer wog, ist er inzwischen bei 115 Kilogramm angekommen. Drei bis vier Kilo davon seien auf die Spritzen zurückzuführen, sagt er.

Diese führten dazu, dass er schneller ein Völlegefühl entwickle und auch kaum mehr Süßigkeiten esse. „Was ich jetzt esse, esse ich mit mehr Genuss“, sagt er. Der größere Teil des Gewichtsverlusts gehe aber nicht auf die Spritzen zurück, sondern auf das Konto einer Ernährungsumstellung und mehr Sport und Bewegung.

Nur auf Semaglutid zu setzen, sei ihm zu riskant. „Ich weiß zwar, dass das in den USA als Wunderwaffe zum Abnehmen in noch viel höheren Dosierungen als bei mir gespritzt wird“, sagt Maerker. Er selbst sei jedoch skeptisch - auch deswegen, weil es noch keine Langzeitstudien über mögliche Nebenwirkungen gebe. Dass seine Stimme seit längerer Zeit heiser und überreizt klingt und er auch unter Juckreiz leidet, führt er auf die Anwendung des Wirkstoffs zurück. „Das hatte ich so zuvor nicht.“

Magenverkleinerung war keine Alternative

Bevor sich Ralf Maerker für Semaglutid entschied, hatte er auch über andere Methoden nachgedacht, Gewicht zu verlieren. So hatte er sich unter anderem über die Möglichkeiten einer Magenverkleinerung und einen Magen-Bypass informiert. Beides erschien ihm dann aber zu riskant. „Meine Organe funktionieren ja. Will ich dann wirklich so massiv in meinen Körper eingreifen?“

Mein Ziel ist es, in die Nähe der 100 Kilogramm zu kommen. Spätestens dann will er aufhören. Ralf Maerker

Klar war für ihn aber, dass er Gewicht verlieren will und auch muss. In jungen Jahren war Ralf Maeker ein guter Sportler. Der gebürtige Ulmer spielte ambitioniert Hockey und sprintete die 100 Meter im unteren Elf-Sekunden-Bereich. Im Sportstudium sei er zwar der Schwerste gewesen. Alles habe sich aber irgendwie machen lassen.

In einem schleichenden Prozess sei sein Gewicht dann immer weiter gestiegen. „Ich habe lange von meiner Grundfitness aus jüngeren Jahren profitiert und konnte noch mit relativ viel Übergewicht die wildesten Sachen machen“, sagt Ralf Maerker.

„Jetzt wird’s Zeit, etwas zu ändern“

Ab 2012 hätten dann die Probleme begonnen. So wurde bei ihm eine Schlaf-Apnoe diagnostiziert. „Seither schlafe ich nachts mit einer Maske, die mich beatmet.“ 2019 kam eine Herzinsuffizienz dazu. Aufgrund von Arthrose erhielt Maerker im vergangenen Sommer ein künstliches Kniegelenk. Bei 132 Kilogramm und einem BMI von 43 war er zu diesem Zeitpunkt angekommen. „All diese Alarmzeichen signalisierten mit: Jetzt wird’s Zeit, etwas zu ändern.“

Nachdem er seiner Krankenkasse seine Gesundheitsvita dokumentiert hatte, erhielt Ralf Maerker von dort grünes Licht, sich Semaglutid spritzen zu dürfen, was er seit Herbst unter der Betreuung seines Hausarztes tut.

Wie lange er sich Semaglutid spritzen wolle, sei seine eigene Entscheidung. „Mein Ziel ist es, in die Nähe der 100 Kilogramm zu kommen. Spätestens dann will er aufhören. Ich bin gespannt, ob es dann im Jojo-Effekt wieder nach oben geht oder ob ich es schaffe, durch mehr Bewegung und Ernährungsumstellung mein Gewicht zu halten“, sagt er.

Wer will mit Ralf Maerker Sport treiben?

Um seine Motivation für Bewegung hochzuhalten, ist Ralf Maerker auf der Suche nach gleichgesinnten Menschen, die Lust haben, mit ihm zusammen in einer freien Gruppe Sport zu treiben, um ein bisschen Kilos zu verlieren. „Das kann Nordic-Walking sein oder eine Tour mit dem Pedelec oder auch mal Schwimmen im Hallenbad.“ Gerade in schwachen Momenten, in denen es gelte, den inneren Schweinehund zu überwinden, könne die Gruppendynamik hilfreich sein.

Interessiert ist Ralf Maerker auch an einem Austausch mit Menschen, die sich ebenfalls Semaglutid spritzen, um abzunehmen. „Bisher kenne ich in der Region leider niemanden.“