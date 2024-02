Auf der Suche nach einer alten Hinrichtungsstätte

Vergangene Woche wurden in Biberach archäologische Grabungsarbeiten auf dem Grundstück an der Ecke Waldseer Straße/Kolpingstraße vorgenommen. Das Landesamt für Denkmalschutz vermutete auf dem Gelände Zeugnisse einer ehemaligen Hinrichtungsstätte. Dieser Verdacht hat sich nicht bestätigt, wie die Stadt Biberach mitteilt.

Der aktuelle Bebauungsplan sehe auf dem Grundstück an der Ecke Waldseer Straße/Kolpingstraße ein Gebäude mit vorwiegender Nutzung für Dienstleistungszwecke vor. Um künftige Bauherren vor Bauverzögerungen zu bewahren, hatte sich die Stadt dazu entschieden, das Grundstück vor der Veräußerung untersuchen zu lassen. Grund ist die Vermutung einer ehemaligen Hinrichtungsstätte in diesem Bereich, das sogenannte „Kopfhaus“. Mögliche Funde sollten auf diese Weise in Ruhe gesichert werden können.

„Die Grabungsarbeiten brachten den Grundriss eines früheren Parkgeländes und Siedlungsspuren, wie Tonscherben, zum Vorschein. Hinweise auf das Kopfhaus oder menschliche Überreste konnten nicht gefunden werden“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Damit erhärte sich nun der Verdacht, dass sich das Kopfhaus direkt im Bereich der Verkehrsfläche der Waldseer Straße befunden haben könnte. Die archäologische Untersuchung wurde von Andreas Hanöffner und Lucie Siftar vom Archäologischen Baustellen Service in Süddeutschland durchgeführt.

Im Jahr 1398 wurde der Stadt Biberach die Blutsgerichtsbarkeit verliehen und damit das Recht, Personen körperlich zu bestrafen und hinzurichten. Es gab zwei Richtstätten, die außerhalb der damaligen Stadtgrenzen lagen - den Galgen am Galgenberg und das Hochgericht („Kopfhaus“) im Bereich der Waldseer Straße. Je nachdem, ob die Straftäter zum Tod durch den Strang oder das Schwert verurteilt wurden, entschied sich, zu welcher der Hinrichtungsstätten sie geführt wurden. Das Kopfhaus wurde 1780 neu erbaut und schließlich 1811 beseitigt.