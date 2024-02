Eigentlich sollte der gesamte Gigelberg in den nächsten Jahren saniert und zum Teil umgestaltet werden. Das hatte der Gemeinderat 2023 beschlossen. Nun gibt es eine Änderung: Im Bereich der Schillerhöhe innerhalb der Stadtmauer wird erst einmal nichts gemacht. Das sind die Gründe.

Zur Vorgeschichte: Für die Um- bzw. Neugestaltung der Parkanlage Lindele, des Gigelbergs und für einen neuen Grünzug zwischen Weißem Bild und Gewerbegebiet Flugplatz erhält die Stadt Biberach einen Bundeszuschuss aus dem Programm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“. Bis zu 90 Prozent förderfähig sind dabei alle Maßnahmen in den genannten Bereichen, die die Diversität erhöhen, die Retention verbessern und den Naherholungsfaktor steigern. Die maximale Höhe des Zuschusses beträgt knapp 2,6 Millionen Euro.

Lindele und Grünzug am Flugplatz kommen wie geplant

Zu den förderfähigen Kosten kommen aber auch noch Kosten hinzu, die die Stadt selbst schultern muss. Laut aktueller Berechnung sind dies nochmal gut 2,5 Millionen Euro. Weil dieser Anteil immens ist, hat die CDU-Fraktion zu den Haushaltsberatungen den Antrag gestellt, dass die Verwaltung aufzeigt, wo bei den nicht förderfähigen Kosten gespart werden kann.

Im Stadtplanungsamt hat man die Pläne daraufhin nochmals geprüft. Klar ist: Beim Lindele und beim neuen Grünzug am Flugplatz ist nichts mehr zu ändern. „Da sind die Baubeschlüsse bereits gefasst und die Gelder freigegeben“, sagte Baubürgermeister Christian Kuhlmann im Bauausschuss.

120.000 Euro für Brunnensanierung

So blieben Einsparmöglichkeiten nur bei den noch nicht beschlossenen Einzelmaßnahmen auf dem Gigelberg. So schlug die dem Ausschuss sieben Punkte vor, die ein Einsparvolumen von 667.000 Euro umfassten. Sofern man zunächst auf eine Sanierung der Schillerhöhe samt des bekannten Aussichtspunkts und der dort hinaufführenden Wege verzichtet, ließen sich rund 414.000 Euro einsparen. Kosten von 120.000 Euro würden wegfallen, wenn der Biberbrunnen neben der Gigelberghalle nicht saniert wird, für den es keinen Zuschuss des Bundes gibt. Kleinere Einsparsummen erbrächten der Verzicht auf Fahrradbügel vor der Gigelberghalle, der Verzicht auf Sitzbänke, Mülleimer und Beleuchtung im Bereich des Lagerlebens sowie die Erweiterung des nördlichen Parkplatzes und einer Auframpung zur Geschwindigkeitsbegrenzung an der Stadtbierhalle.

Die Meinung bei den Stadträten der verschiedenen Fraktionen war einhellig: Lediglich die Sanierung der Schillerhöhe soll geschoben werden. „Die bisherige Planung für diesen Bereich bringt keine deutliche Verbesserung, außerdem sind die Biberstäffele darin nicht enthalten“, sagte CDU-Rat Friedrich Kolesch. Er plädierte dafür, die Schillerhöhe zu verschieben und sie zusammen mit dem ebenfalls sanierungsbedürftigen Hirschgraben in Angriff zu nehmen. „Vielleicht gibt es dafür ja ein neues Förderprogramm.“

Brunnenbecken total kaputt

So sah es auch Magdalena Bopp (Freie Wähler). Wichtig war ihr, dass der Biberbrunnen auf jeden Fall saniert wird, „möglicherweise aber günstiger als 120.000 Euro“. Über diesen hohen Betrag für eine Brunnensanierung wunderten sich auch weitere Ratsmitglieder. Nach Aussage der Stadtverwaltung sei das Brunnenbecken aber total kaputt und müsse komplett erneuert werden. „Wir haben die Kosten auch mehrfach hinterfragt und sind bemüht das so kostengünstig wie möglich hinzubekommen“, sagte Kuhlmann.

Auch Lutz Keil (SPD) und Günter Warth (FDP) sprachen sich für eine gemeinsame Sanierung von Schillerhöhe und Hirschgraben aus. Silvia Sonntag (Grüne) bat darum, damit jedoch nicht zu lange zu warten. „Wir haben an der Schillerhöhe dringenden Sanierungsbedarf.“ Am Donnerstag votierte auch der Gemeinderat einstimmig für eine Verschiebung der Arbeiten an der Schillerhöhe.