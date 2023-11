Auf den Spuren von Matthias Erzberger in Biberach

Ein unbequemer Politiker für Frieden, Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Wer war Matthias Erzberger und was verband ihn mit Biberach? Diese Frage steht im Mittelpunkt einer Stadtführung am Samstag, 11. November. Los geht’s um15 Uhr.

Matthias Erzberger, vor knapp 150 Jahren auf der Alb geboren, in einfachen Verhältnissen aufgewachsen und als Volksschullehrer ausgebildet, brachte es zu einer bedeutenden Politikerkarriere im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Er beendete den ersten Weltkrieg mit dem Vertrag von Compiegne und führte unter anderem ein soziales Steuersystem ein. Von rechtsnationalen Kräften als „Vaterlandsverräter“ verfolgt und im Schwarzwald ermordet, wurde er hier in Biberach feierlich beerdigt, heißt es in der Pressemitteilung.

Die eineinhalbstündige Führung anlässlich der Heimattage am 11. November mit Stadtführerin Christa Lauber widmet sich dem Leben Erzbergers, seines politischen Werdegang und sucht Biberacher Orte auf, an denen er politisch wirkte. Die Führung beginnt im Spitalhof, Museum Biberach, und endet am Erzberger Grabmal auf dem Katholischen Friedhof an der Ehinger Straße. Erwachsene zahlen neun Euro.