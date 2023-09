Auf den Spuren eines Künstlers in Winterreute

Das spätsommerliche Wetter lockte viele Interessierte nach Winterreute, um die erste öffentliche Veranstaltung des Museums Biberach im ehemaligen Atelierhaus des Malers Jakob Bräckle mitzuerleben. Das Haus samt Garten wurde in diesem Jahr von der Stadt Biberach erworben. Gudrun Martin, die Tochter Jakob Bräckles und Judith Bihr, stellvertretende Museumsleiterin gaben eine Führung durch das Atelierhaus und eine Einführung in das künstlerische Schaffen des Malers. Diese erste Veranstaltung soll der Beginn regelmäßiger, jährlich wiederkehrender Führungen sein.

Die rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammelten sich im Garten, denn nicht alle hätten im Haus Platz gehabt. Das stand zur individuellen Besichtigung offen. Gudrun Martin erzählte, wie ihr Vater, der von 1897 bis1987 lebte, das Haus bewohnte und dort arbeitete. Das Atelierhaus wurde im Jahre 1937 gebaut und besteht aus dem unteren Raum, der als Wohnraum und Atelier eingerichtet war. Eine schmale Holztreppe führt direkt nach oben, unters Dach, wo sich das Schlafzimmer befand. Strom gibt es keinen, aber ein Ofen war vorhanden und das Wasser muss vom Brunnen mit Pumpe vor dem Haus geholt werden.

Jakob Bräckle habe zehn Jahre lang im Sommer und Herbst dort im Haus gearbeitet. An den Wochenenden und im Winter sei er zu Hause bei der Familie im Talfeld gewesen. Neben dem Haus steht noch ein alter Holzschuppen, in dem der Maler früher gemalt und auch gewohnt habe. Obwohl Jakob Bräckle von frühester Kindheit an gehbehindert war, habe ihn dies nicht daran gehindert, oft zu Fuß vom Talfeld zum Atelierhaus zu gehen. Nach Aussage seiner Tochter sei Jakob Bräckle immer ein zufriedener Mann gewesen.

Gudrun Martin half und unterstützte ihren Vater schon als Kind. Früher sei das heutige Wiesengelände Obst– und Gemüsegarten gewesen und sei von ihr bewirtschaftet worden. Als nach dem Zweiten Weltkrieg Bräckle nicht mehr dort arbeitete, habe sie sich um den Bestand und Erhalt des Anwesens sowie um das künstlerische Werk ihres Vaters gekümmert. Dabei sei sie von der befreundeten Familie Laib aus Biberach unterstützt worden. Der heutige Künstler Wolfgang Laib war an diesem Nachmittag ebenfalls anwesend.

Judith Bihr erzählte vom Werdegang und künstlerischem Schaffen Jakob Bräckles. Nach seiner Ausbildung an der Akademie in Stuttgart habe es Bräckle wieder zurück nach Winterreute gezogen. Nicht in der Großstadt, sondern in seiner Heimat habe er die Ruhe und Inspiration für sein Schaffen gefunden. Ihn habe die oberschwäbische Landschaft um Winterreute herum interessiert, aber immer in Bezug auf ihr bäuerliches Gepräge.

Bräckle habe sich vom Impressionismus durchaus inspirieren lassen, aber eben doch gegenständlicher gemalt. Er habe keine Heimatidylle geschaffen. Schon die Farbauswahl mit vielen Brauntönen in Kombination mit grün und gelb spreche eine andere Sprache.

Uwe Degreif spricht in seinem Buch über Bräckle davon, dass die Natur, die uns der Maler zeigt, nicht „unberührt“ sei, sondern dass „jedes Bildmotiv den Eingriff des Menschen veranschaulicht“. Bräckle erzähle uns „von bäuerlicher Arbeit, vom Eingriff des Menschen in die Natur, von seiner Anwesenheit auf den Feldern“.

Nach 1945 gerate Bräckle, wie andere deutsche Maler auch, in eine Schaffenskrise. Fast zehn Jahre habe seine Neuorientierung gedauert. Eine wichtige Inspirationsquelle zu einer neuen Malweise seien für ihn die Bilder von Kasimir Malewitsch gewesen.

Auch die Hinwendung zur fernöstlichen Philosophie habe Bräckle zur neuen Malweise inspiriert. Hin zur Abstraktion, zu menschenleeren Farbfeldern und einfarbige Hausflächen. Einige repräsentative Bilder waren im Atelierhaus ausgestellt und konnten betrachtet werden. Die Beschäftigung mit dem Maler geht ab jetzt weiter: Am 17. September gibt Bruno Albinger eine bebilderte Spaziergangsführung auf den Spuren Bräckles rund um Winterreute.