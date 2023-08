Tourismus Biberach bietet auch in der Ferienzeit abwechslungsreiche und unterhaltsame Stadtführungen an, die keine Langeweile aufkommen lassen. Die Themenführung am Sonntag, 20. August, eigne sich besonders für Familien mit Kindern, heißt es in der Ankündigung.

Historischer Stadtrundgang: Der 41 Meter hohe „Weiße Turm“ wurde 1484 als typischer Wach– und Wehrturm vollendet. Seine Besteigung ist eines der Highlights auf dem historischen Stadtrundgang am Samstag, 19. August. Des weiteren präsentiert Stadtführerin Marianne Wilhelm die Kostbarkeiten der Stadtpfarrkirche, den Weberberg mit seinen Fachwerkhäusern sowie den Marktplatz samt Esel. Erwachsene zahlen für die zweistündige Führung 12 Euro.

Am Mittwoch, 23. August, wird ebenfalls ein historischer Stadtrundgang angeboten, allerdings ohne Besteigung des Weißen Turms. Der Weberberg, der Marktplatz und die evangelische Spitalkirche sind nur ein paar der Stationen, die Stadtführer Axel Griessmann auf dem eineinhalbstündigen Spaziergang durch die Altstadt präsentiert. Die Führung kostet neun Euro für Erwachsene.

Fuirio! Spannende Räubergeschichten: Warum trieben vor etwa 200 Jahren gerade in Oberschwaben fast 300 Gauner und Spitzbuben ihr Unwesen? Wie lebten die Räuberbanden? Was suchten sie in der Stadt? Antworten auf diese Fragen gibt am Sonntag, 20. August, Stadtführerin Christa Lauber in der zweistündigen Stadtführung. Auf den Spuren der Schwarz–Vere–Bande geht es auf eine abenteuerliche Reise durch die Stadt bis zum Weißen Turm. Unterwegs können Räuberzinken geraten werden und die Gaunersprache Rotwelsch wird erklärt. Erwachsene zahlen zwölf Euro.

Treffpunkt für die Führungen ist um 14 Uhr der Spitalhof, Museum Biberach. Karten sind direkt bei den Stadtführerinnen und Stadtführern erhältlich. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt sechs Personen. Kinder bis zehn Jahre gehen kostenlos mit. Schüler ab elf Jahren und Studenten bekommen auf den regulären Preis 50 Prozent Ermäßigung.

Weitere Informationen und individuelle Buchungen unter Telefon 07351/51—165, per Mail an [email protected] oder auf der Homepage www.biberach–tourismus.de.