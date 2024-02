Audi-Fahrer missachtet Vorfahrt

Ein Sachschaden im vierstelligen Bereich ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwoch in Biberach, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 14.45 Uhr sei ein 32-Jähriger mit seinem Audi in der Haberhäuslestraße gefahren und nach links in die Freiburger Straße abgebogen. Dabei habe er die Vorfahrt eines 63-jährigen Nissanfahrers missachtet. Die Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den fahrbereiten Autos auf etwa 6500 Euro.