Auch Spiel des FV Bad Schussenried abgesagt

Der Schneefall in der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Bespielbarkeit weiterer Fußballplätze unmöglich gemacht. So werden nun auch die Spiele des SV Ochsenhausen und des SSV Ehingen-Süd nicht stattfinden können.

Die Partie des FV Bad Schussneried in der Bezirksliga Donau bei der SGM Ertingen/Binzwangen, angesetzt für Sonntag, ist ebenso wie das Vorspiel beider Vereine in der Kreisliga B Donau II abgesagt worden. Stand jetzt stehen für die Schussenrieder Teams am 3. Dezember daheim noch die Vergleiche mit der TSG Ehingen auf dem Programm.

Abgesagt wurde auch das für Samstagmorgen angesetzte Nachholspiel in der Kreisliga A II Riß zwischen dem SV Sulmetingen II und der SG Mettenberg.

Bereits am Freitagnachmittag hatte der TSV Harthausen/Scher die Partie gegen den FV Olympia abgesagt. Damit befinden sich der SVO ebenso wie die Olympia vorzeitig in der Winterpause. Eigentlich sah der Spielplan in der Fußball-Landesliga zum Jahresabschluss am 2. Dezember noch zwei Derbys mit Teams aus dem Bezirk Riß vor. Doch die Vereine haben sich darauf verständigt, die Duelle erst im voraussichtlich zuschauerfreundlicheren April auszutragen. Der SV Mietingen und der FV Olympia Laupheim stehen sich nun am Mittwoch, 17. April, um 18 Uhr gegenüber, der SV Sulmetingen und der SV Ochsenhausen exakt eine Woche später, also am 24. April um 18 Uhr.

Verbandsligist SSV Ehingen-Süd kann sich heute seine Fahrt nach Fellbach sparen. Die Kirchbierlinger beenden das Jahr nun voraussichtlich am 2. Dezember mit dem Heimspiel gegen den TSV Oberensingen.