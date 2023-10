Auch innerstädtische Bäche brauchen Pflege

An Bächen und Flüssen mangelt es in Biberach nicht ‐ neben der Riß und dem Ratzengraben gibt es beispielsweise noch den Weißgerber- und Schlierenbach, den Schwarzen Bach und den Unteren und Oberen Stadtbach. Die drei letztgenannten müssen aufgrund des betonierten Flussbetts regelmäßig vom Baubetriebsamt der Stadt Biberach gereinigt werden, damit das Wasser ungestört fließen kann, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.

Im Gegensatz zu den anderen Bächen und Flüssen sind die Flussbetten des Unteren und Oberen Stadtbachs sowie Teile des Schwarzen Bachs ausbetoniert. Die natürlichen Selbstreinigungsprozesse des Gewässers werden dadurch unterbunden. Schlammablagerungen, Laub und sonstige Dinge, die den Wasserfluss stören könnten, müssen von den Mitarbeitern des städtischen Baubetriebsamts regelmäßig entfernt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.

Die Vorgehensweise bei der Reinigung hängt davon ab, ob der Flusslauf offen oder das Wasser verdolt in unterirdischen Kanälen fließt. Für diese Abschnitte nutzt das Baubetriebsamt Kanalfahrzeuge. Über eine Pumpe wird mit circa 100 bar Frischwasser in die Kanäle befördert, um Ablagerungen und sonstige Verunreinigungen zu beseitigen.

Das Baubetriebsamt reinigt die verdolten Bereiche einmal pro Jahr, dabei kommt stets ein anderer Abschnitt der drei Bäche an die Reihe. Vor Kurzem war es der Obere Stadtbach, im Teilbereich zwischen Marktplatz und Museum.

Der Teilbereich des Baches, in dem die Arbeiten durchgeführt werden, muss komplett trockengelegt werden. Aus naturschutzrechtlichen Gründen müssen die Arbeiten innerhalb einer Woche erledigt werden. Der gleichzeitige Einsatz zweier Kanalfahrzeuge macht es möglich, diese Frist einzuhalten.

Die offenen Flussstellen hingegen sind leichter erreichbar. Hier legen die Mitarbeiter des Baubetriebsamts wöchentlich Hand an und entfernen neben Laub und Ästen auch Müll.

Wie viele Namen ein einziger Flusslauf annehmen kann, zeige sich am Beispiel des Ratzengrabens, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Von Stafflangen kommend bis zur Gemarkung Biberach/Reute trägt der Flusslauf den Namen Rotbach. Ab der Gemarkung bis zur Tiefgarage Stadthalle kennt man ihn als Wolfentalbach. An der Tiefgarage teilt sich der Flusslauf schließlich in den Oberen Stadtbach und den Ratzengraben auf. Letztgenannter fließt entlang des Maliwegs, der Saudengasse und der städtischen Gymnasien in die Riß.

Der Obere Stadtbach verläuft von der Tiefgarage Stadthalle kommend über den Marktplatz an Rathaus und Museum vorbei in Richtung Kirchplatz. Von dort geht es über die Bachgasse und Ehinger-Tor-Straße weiter zum Alten Postplatz. Zu sehen bekommt man den Bach ausschließlich am Marktplatz, Museum und Kirchplatz. Die anderen Stellen sind verdolt.

Der Untere Stadtbach beginnt an der Ecke Waldseer Straße/Zeppelinring. Von dort geht es vorbei an Stadtbücherei und Museum über Waaghausstraße und Pfluggasse ebenfalls zum Alten Postplatz hinunter. Der Untere Stadtbach verläuft größtenteils unterirdisch, der einzige offene Abschnitt findet sich entlang der Stadtbücherei.

Am Alten Postplatz vereint fließen die beiden Stadtbäche unterirdisch über die Ehinger Straße in den Weißgerberbach. Dieser führt weiter entlang der Ehinger Straße hinaus aus dem Biberacher Stadtgebiet.

Im Gegensatz zum Oberen Stadtbach entspringt der Untere aus dem Schwarzen Bach. Aus der Riß abgeleitet schlängelt sich der Schwarze Bach aus südlicher Richtung kommend entlang der Schwarzbachstraße in die Innenstadt. Der offene Flusslauf verschwindet an der Kreuzung Mühlweg/Waldseer Straße in den Untergrund. Weiter über die Waldseer Straße verwandelt sich der Schwarze Bach an der Ecke Zeppelinring in den Unteren Stadtbach.

Bei der Stadtbachreinigung im Frühherbst 2024 werden der Obere Stadtbach im Bereich der Ehinger-Tor-Straße und der Schwarze Bach zwischen Mühlweg und der Ecke Waldseer Straße/Zeppelinring gesäubert.