Attenweiler/Oggelsbeuren ist gegen FV Rot gefordert

Die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren bekommt am zweiten Spieltag der Fußball–Kreisliga A II Riß Besuch vom FV Rot. Türkspor Biberach hat Heimrecht im Derby gegen die SGM Warthausen/Birkenhard II. Der SC Schönebürg ist bei der SGM Laupertshausen/Maselheim zu Gast. Aufsteiger SV Sulmetingen II empfängt die SGM Stafflangen/Rissegg. Spielt die SGM Äpfingen/Baltringen auch zu Hause gegen die SG Mettenberg groß auf?

Attenweiler/Oggelsbeuren will mehr

Mit einem 3:0–Erfolg in der Tasche trat die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren die Heimreise vom Spiel bei Warthausen/Birkenhard II an. „Mit dem FV Rot kommt am Sonntag ein Gegner mit einem anderen Format. Die Roter haben den Bezirksligisten SV Schemmerhofen aus dem Pokalwettbewerb geworfen und gegen den FC Mittelbiberach ein Unentschieden geholt“, sagt Jochen Hauler, Spielertrainer von Attenweiler/Oggelsbeuren.

„Wir haben in dieser Saison etwas mehr vor als in der abgelaufenen Spielzeit, als die SGM in der Endabrechnung auf Platz acht stand. Wir wollen so lange wie möglich in einer Spitzengruppe mit Türkspor Biberach, dem SC Schönebürg, dem FC Mittelbiberach und der SGM Äpfingen/Baltringen mitmischen. Wenn wir am Ende unter den ersten fünf Mannschaften sind, würden wir uns freuen.“ Spielort am Sonntag ist Attenweiler.

Türkspor Biberach kam beim SC Schönebürg über ein Unentschieden nicht hinaus und hat nun Heimrecht gegen die SGM Warthausen/Birkenhard II. Wenn Türkspor den Gegner nicht vollkommen unterschätzt, dürfte am Ende ein Heimsieg stehen.

Nicht ganz unglücklich

Der SC Schönebürg reist zur SGM Laupertshausen/Maselheim. Der SCS wird über das 0:0 gegen Türkspor Biberach nicht ganz unglücklich gewesen sein und versucht gegen die SGM vielleicht zu einem Auswärtserfolg zu kommen. Laupertshausen/Maselheim kann nach dem 1:0–Sieg gegen Stafflangen/Rissegg die Sache zunächst mit einer gewissen Ruhe angehen. Spielort ist Laupertshausen.

Bei der SG Mettenberg kam der Aufsteiger SV Sulmetingen II zu einem schmeichelhaften 1:1. Im Heimspiel gegen die SGM Stafflangen/Rissegg soll auf jeden Fall etwas Zählbares liegen bleiben. Die SGM verliert immer wieder knapp und steht am Ende mit leeren Händen da. Wenn Stafflangen/Rissegg an diesem Punkt nicht weiterkommt, droht eine ähnliche Saison wie in der abgelaufenen Spielzeit 2022/23 für den SV Stafflangen.

Die SGM Äpfingen/Baltringen setzte mit ihrem 4:1–Sieg bei den SF Bronnen schon mal ein Ausrufezeichen. Auch im Heimspiel gegen die SG Mettenberg sind die Gastgeber in der Favoritenrolle. Die SG Mettenberg wird zwar dagegenhalten, aber ob sie dem Angriffsschwung der Gastgeber über 90 Minuten widerstehen kann? Spielort ist Äpfingen.

Richtungsweisende Partie

Die SGM Alberweiler/Aßmannshardt bekommt Besuch von den SF Bronnen. Die Gäste scheinen vor einer etwas schwierigen Saison zu stehen, aber auch die SGM wird Mühe haben, an die Platzierung der Vorsaison (Rang fünf) heranzukommen. Es ist eine richtungsweisende Partie für beide Mannschaften. Spielort ist Alberweiler.

Mit einem Unentschieden musste sich der FC Mittelbiberach beim FV Rot begnügen. Das Gästeteam vom SV Mietingen II kam zu Hause gegen die SGM Alberweiler/Aßmannshardt zu einem 1:1. Um von Anfang an vorn mit dabei zu sein, braucht der FC Mittelbiberach einen Heimerfolg.

Der Spieltag im Überblick:

Türkspor Biberach — SGM Warthausen/Birkenhard II, SGM Laupertshausen/Maselheim — SC Schönebürg, SV Sulmetingen II — SGM Stafflangen/Rissegg, SGM Äpfingen/Baltringen — SG Mettenberg, SGM Alberweiler/Aßmannshardt — SF Bronnen, FC Mittelbiberach — SV Mietingen II, SGM Attenweiler/Oggelsbeuren — FV Rot (alle Sonntag, 3. September, 15 Uhr).