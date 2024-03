Der Biberacher Oberbürgermeister Norbert Zeidler hat in der ersten Gemeinderatssitzung nach den Tumulten am Aschermittwoch die Vorgänge um die Stadthalle, die zur Absage des politischen Aschermittwochs der Grünen führten, scharf verurteilt. Für die Stadt und das Land sei dies „ein beschämendes und einschneidendes Ereignis“ gewesen. Zeidler kündigte gleichzeitig an, dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann eine Einladung des Landrats und seiner Person angenommen habe, und am 22. März bei einer Veranstaltung in der Gigelberghalle sprechen werde.

Zeidler ergriff zu Beginn der Ratssitzung am Donnerstagabend das Wort. Er sei vom Ältestenrat des Gemeinderats beauftragt worden, für den Gemeinderat ein Statement zu den Geschehnissen am Aschermittwoch abzugeben. Die Veranstaltung der Grünen in Biberach habe aus Sicherheitsgründen abgesagt werden müssen. „Eine Ansprache des Ministerpräsidenten im Rahmen dieser Veranstaltung dadurch verunmöglicht. Das ist eine neue Dimension undemokratischer Unkultur, die wir gemeinsam auf das Schärfste verurteilen“, sagte Zeidler.

Dank an die friedlichen Gäste, die zur Veranstaltung wollten

Wer sich auf das politische Parkett begebe, müsse etwas aushalten können und auch mit harter und mitunter polemischer Kritik leben können. „Diese Form der Kritik billigt aber in keinem Fall entwürdigende Angriffe auf Personen, gewaltsame Ausschreitungen und Formen der Nötigung, wie wir sie in unserer Stadt noch nie erleben mussten“, sagte der OB.

Wer sich so verhalte, der verlasse das Fundament, auf dem wir unser Gemeinwesen gemeinsam gestalten. „Meinungsfreiheit und Demonstrationsrecht sind wichtige Grundpfeiler unserer Demokratie - dazu gehört aber auch andere Meinungen anzuhören und gelten zu lassen.“ Etwas vergessen werde im Gesamtzusammenhang die Tatsache, dass vor der Stadthalle auch viele Hundert sehr geduldige Freunde des politischen Aschermittwochs schlicht friedlich gewartet hätten. „Dafür ein herzlicher Dank!“, so Zeidler. Dass demokratischer Austausch und ein „Zuhören“ möglich ist, habe die angemeldete Demonstration auf dem Gigelberg gezeigt, bei der Landwirtschaftsminister Cem Özdemir zu Wort kam.

„Das war kein Biberach-Problem“

Zeidler wies auf die Folgen der Geschehnisse hin: „Biberach wird sinnbildlich für eine neue Dimension der Demokratieschädlichkeit stehen, wobei wir uns einig sind, dass es keinen lokalen, kausalen Zusammenhang gibt.“ An jedem anderen Ort, an dem der politische Aschermittwoch der Grünen stattgefunden hätte, hätten man vermutlich dieselben Szenen erlebt, mutmaßte der OB. „Das war kein Biberach-Problem, das ist ein gesamt-gesellschaftliches Problem, das sich leider hier vor Ort entladen hat.“

Der Sache der Landwirtschaft hätten die Ereignisse in Biberach einen Bärendienst erwiesen, zeigte sich der OB überzeugt. „Viele Landwirte haben sich auch bei uns gemeldet und sich von den Ereignissen in Biberach distanziert. Vom Rückhalt in der Bevölkerung, der massiv geschwunden ist, ganz zu schweigen.“

Dank an Einsatzkräfte

Biberach wolle das Ganze aber nicht so stehen lassen. „Deswegen haben Landrat Glaser und ich Herrn Ministerpräsidenten Kretschmann nach Biberach eingeladen. Er hat uns für den frühen Abend des 22. März zugesagt.“ Geplant ist, dass Kretschmann in der Gigelberghalle sprechen soll. Weitere Details sollen in den nächsten Tagen abgestimmt und dann veröffentlicht werden.

Am Schluss dankte Zeidler den Einsatzkräften der Polizei und der Feuerwehr, die vor Ort waren, und appellierte. „Wir erwarten von der Polizei und dem Staatsschutz eine zeitnahe Aufklärung und Aufarbeitung der Ereignisse dieses Tages, die auch unserer weltoffenen und immer sehr toleranten Stadt einen veritablen Schaden zugefügt haben.“