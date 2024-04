In einem offenen Brief hat sich die Architektenkammer Baden-Württemberg an Oberbürgermeister Norbert Zeidler sowie die Biberacher Gemeinderatsfraktionen gewandt. Grund ist die Ausschreibung der Stelle des Baubürgermeisters und die aus Sicht der Architektenkammer notwendige Qualifizierung als Architekt oder Stadtplaner.

Wie berichtet, hatte der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, in der Stellenausschreibung für die Nachfolge von Baubürgermeister Christian Kuhlmann nicht explizit Berufserfahrung als Architekt, Stadtplaner oder Bauingenieur zu fordern.

Viele der Herausforderungen der Kommunen sind städtebaulicher Natur. Die Unterzeichner des offenen Briefs

„Ich möchte darum werben, dass wir die Stelle möglichst open-minded ausschreiben. Wir brauchen einen Macher, Manager und Controller, der gerne aus dem Bereich Städtebau und Architektur kommen kann, aber das sehe ich nicht als Hauptkriterium“, hatte OB Zeidler dies im März im Gemeinderat begründet. Ein Antrag der SPD, Qualifikationen als Architekt oder Bauingenieur in der Ausschreibung zu fordern, war an der Ratsmehrheit gescheitert.

Fachliches Verständnis als Voraussetzung

Die Architektenkammer Baden-Württemberg sieht dies kritisch. „Viele der Herausforderungen der Kommunen sind städtebaulicher Natur. Das beginnt bei der Unterbringung von Geflüchteten, geht über die Transformation der Wirtschaft und endet mit dem Umbau zur Klimaneutralität“, schreiben Markus Müller (Präsident der Architektenkammer), Jens Rannow (Vorsitzender des Kammerbezirks Tübingen) und Philipp Rudischhauser (Vorsitzender der Kammergruppe Biberach) in dem gemeinsam unterzeichneten Brief an OB und Gemeinderat.

Mit Blick auf die Nachbesetzung von Baubürgermeister Christian Kuhlmann appelliert die Architektenkammer Baden-Württemberg, die Stelle auch künftig mit einer Person zu besetzen, „die ein Studium der Architektur oder Stadtplanung erfolgreich abgeschlossen hat und über Berufserfahrung verfügt“. Ein fachliches Verständnis sei Voraussetzung, damit die Kommunen die anstehenden Transformationen gestalten zu können und nicht nur auf Entwicklungen zu reagieren.

Kammer bietet Hilfe an

„Wir verstehen, dass Sie die Nachfolge zügig auf den Weg bringen möchten. Public Management- oder Verwaltungserfahrung sind sicherlich dienlich für die Aufgaben eines Bürgermeisters oder einer Bürgermeisterin“, heißt es in dem Schreiben weiter. Zentral seien jedoch die Qualifikationen bei der Stadtplanung und dem Umgang mit Räumen. „Deshalb empfehlen wir, zunächst einen qualifizierten Architekten/eine Architektin bzw. einen Stadtplaner/eine Stadtplanerin zu suchen und dabei Absolventen eines abgeschlossenen Masterstudiums Public-Management oder die Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst nicht auszuschließen.“

Dass Biberach sich in den letzten Jahrzehnten so gut entwickelt habe, sei ist vor allem auch dem fachlichen Können und den kommunikativen Fähigkeiten von Julius Ogertschnig und Christian Kuhlmann zu verdanken. „Die Architektenkammer ist gerne auf allen Ebenen - von der Kammergruppe über den Kammerbezirk bis hoch zum Präsidenten - bereit, bei der Suche nach einer qualifizierten Kollegin oder eines qualifizierten Kollegen zu unterstützen“, schließen die drei Unterzeichner ihren Brief.

Kein Ausschlusskriterium

Dass der Brief der Architektenkammer an der Ausschreibung etwas ändert, ist eher unwahrscheinlich. „Diese wurde ja bereits im Gemeinderat mehrheitlich so beschlossen“, sagt Andrea Appel Pressesprecherin der Stadt. Die von der Architektenkammer geäußerten Punkte seien Bestandteil der Beratungen gewesen, woraufhin sich die Ratsmehrheit entschlossen habe, die Stelle - wie vom OB angeregt - „open-minded“ auszuschreiben.

„Das schließt ja im Umkehrschluss keine Architektin, keinen Architekten, Bauingenieur oder Stadtplaner von einer Bewerbung aus.“ Die Stadt wolle sich durch die eher offene Ausschreibung die Chance auf möglichst viele qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber erhalten. Über die Kuhlmann-Nachfolge soll der Gemeinderat am 11. Juli entscheiden.