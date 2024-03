Architekten und Stadtplaner tauschen sich aus

Als letzter Programmpunkt der „Polnischen Wochen“ des Vereins Städte Partner Biberach besuchen Architekten und Stadtplaner aus den Partnerstädten Asti, Valence und Schweidnitz vom 11. bis 14. April ihre Kollegen in Biberach. Die beiden Gastgeber, der Architekt Florian Scheytt und Siegfried Kopf-Jasiński, Leiter des städtischen Amts für Hochbau und Gebäudemanagement, haben ein Programm zusammengestellt, das nicht nur für Fachleute, sondern auch für Laien interessant ist, heißt es in der Ankündigung.

Eine kleine Vortragsreihe leitet am Freitag, 12. April, ab 15.30 Uhr im neuen ITZ-Plus-Gebäude, Hubertus-Liebrecht-Straße 39, in den Fachaustausch unter dem Motto „Chancen, Beschränkungen, Zielsetzungen“ ein. Die Teilnahme ist kostenfrei. Baubürgermeister Christian Kuhlmann spricht über das „Bauen in Biberach“, gefolgt von einer Führung durch das Gebäude. Im Anschluss daran werden die Gäste aus den Partnerstädten in ihrer Landessprache mit Übersetzung zu den Themen Architektur und Stadtplanung berichten und neue Blickwinkel auf die Themenfelder eröffnen.

Zwei Projektbesichtigungen in Biberach sowie eine Exkursion sind für Samstag, 13. April, geplant. Die sanierte Braith-Grundschule samt Erweiterungsbau und der Neubau der Mali-Sporthalle werden zwischen 9 und 12 Uhr besichtigt. Ab 14.30 Uhr führt eine Exkursion zur Hochschule für Gestaltung in Ulm und anschließend durch die Neue Mitte Ulms, jeweils mit Führung. Die Anreise erfolgt mit eigenen Autos. Die Veranstaltung endet gegen 19 Uhr. Eintrittsgebühren und ein kleiner Unkostenbeitrag für die Führungen am Nachmittag sind von den Teilnehmern selbst zu entrichten. Die Projektbesichtigungen am Vormittag sind kostenlos. Die Teilnahme an den Projektbesichtigungen und der Exkursion ist auf jeweils 15 Personen begrenzt. Interessierte werden gebeten, sich bis spätestens Freitag, 5. April, beim Amt für Hochbau und Gebäudemanagement, E-Mail [email protected], Telefon 07351/51275 anzumelden und dabei anzugeben, ob sie an allen Programmpunkten oder nur an einzelnen teilnehmen möchten.

Der Austausch zwischen den Architekten und Stadtplanern ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Aktivitäten der Biberacher Städtepartnerschaften, heißt es in der Mitteilung. Die Treffen finden jährlich in einer der Partnerstädte statt. Es geht dabei um gemeinsame Gespräche und den Austausch zu fachlichen Aspekten, damit die unterschiedlichen Sichtweisen auf gleiche Problemstellungen sichtbar werden und diskutiert werden können.