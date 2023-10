So sieht es derzeit auf dem Klinikareal aus. In der Nähe des früheren Haupteingangs haben die Bagger bereits ein gutes Fünftel des Hauptgebäudes abgebrochen. Am oberen Bildrand sieht man Bibernest und DRK-Rettungswache, die als letzte Gebäude abgerissen werden.

(Foto: Landratsamt/Stefan Widmer )