Bier zapfen, bedienen und Toiletten reinigen: In Hochzeiten ist die Arbeit im Bierzelt ein Knochenjob. Wer sind die Menschen, die zehn Tage lang im großen Schützenzelt auf dem Gigelberg schuften, während um sie herum nur gefeiert wird? Und wie fühlt es sich an, wenn man diese Arbeit einmal selbst machen muss?

Tanja Bosch, Svenja Helfers und Gerd Mägerle aus der Biberacher Redaktion der „Schwäbischen Zeitung“ haben das getestet. Sie haben Bier ausgeschenkt, bedient und die Klobürste geschwungen.

Gerd Mägerle an der Zapfanlage: Bier gezapft habe ich während meiner Studienzeit schon auf dem Cannstatter Wasen. Deshalb war für mich klar, dass ich auch im Schützenzelt am Bierausschank mithelfen will. Bier gibt’s im obligatorischen Maßkrug, aber auch als Halbe, wie sie hier in Oberschwaben beliebt ist.

Andy, der sich vor allem um das Befüllen der Maßkrüge mit dem leckeren Schützenfestbier kümmert, schaut mich zuerst etwas skeptisch an und weist mir die hintere der beiden Zapfanlagen für die Halbekrüge zu, an der es an diesem Abend noch ruhig zugeht. Er scheint sich zu fragen, ob der Typ von der Zeitung überhaupt in der Lage ist, unfallfrei ein Bier zu zapfen.

Als ich ihm das drei–, viermal problemlos vormache, scheint er etwas beruhigter und erklärt mir die einzelnen Zapfhähne: Hefeweizen ganz links, daneben die Limonade fürs süße Radler und ganz rechts das helle Schützenbier. Die Bedienungen schauen auch erst etwas kritisch auf das neue Gesicht am Zapfhahn, kommen aber dann doch zu mir an die Theke, als sie merken, dass sie auch von mir ihre Bestellungen zuverlässig und schnell bekommen.

Dazwischen habe ich Zeit mich ein bisschen mit Andy zu unterhalten. Er kommt aus der Gegend südlich von München und arbeitet ganzjährig für verschiedene Caterer auf diversen Festen. Auf dem Smartphone zeigt er mir seinen Kalender der nächsten Wochen: Ein Volksfest jagt das nächste. Der Höhepunkt: der Arbeitseinsatz auf der Wiesn in München im September. „In München wär’ um die Uhrzeit im Zelt die Hölle los“, sagt er.

„Ein Prosit“ für den Bierabsatz

In Biberach hingegen ist für viele am Abend des Schützendienstags nach den ersten harten Festtagen wohl eher Entspannung angesagt. Das Zelt ist nur spärlich besetzt und die Partyband auf der Bühne bemüht sich nach Kräften mit wiederholtem „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ den Bierabsatz anzukurbeln.

Dass nicht so viel los ist, kommt mir bei meiner Bierzapferei allerdings entgegen. Hin und wieder ist etwas zu viel Schaum im Krug, sodass ich noch etwas nachschenken muss, bis das Bier den Eichstrich am Krug erreicht.

Aus meiner Wasen–Erfahrung weiß ich, was für ein Knochenjob der Ausschank ist, wenn das Zelt rappelvoll ist, der Bierhahn gar nicht mehr zugemacht wird und die Krüge nur so von einer in die andere Hand wandern. Das nötigt mir Respekt vor Andy und seinen Kollegen ab, die das zehn Tage am Stück machen. Ein bisschen stressiger hätte es am Dienstagabend für mich schon noch werden dürfen, meine ich zu ihm am Ende meiner kleinen Schicht. „Kannst ja nochmal kommen, wir sind noch bis Sonntag da“, antwortet er grinsend.

Svenja Helfers stemmt die Maßkrüge: „Du achtest immer darauf, ob irgendwo leere Gläser oder Teller stehen“, sagt Ghazi, der seit 20 Jahren in der Gastronomie arbeitet. „Hat jemand ein leeres Glas vor sich, gehst du hin, räumst ab und fragst, ob er noch was trinken möchte.“ Klingt erstmal simpel. Als ich die ersten leeren Gläser sichte und die beiden zugehörigen Männer weitere Getränke bei mir bestellen, wird es aber schon schwierig: Die Musik der Band dröhnt durch das Zelt und mischt sich mit den Stimmen der Gäste. Mit Nachfragen, über den Lärm brüllen und immer näher rangehen verstehe ich „Zwei Radler süß“ jedoch endlich.

An der etwa 15 Meter langen Theke, hinter der Gerd Bier zapft, stehen bereits vorbereitete Getränke. Hier gerate ich erneut ins Straucheln: Wollte der Gast wirklich zwei Radler süß? Oder doch sauer? Während ich grübele, rauschen die anderen Kellner und Kellnerinnen an mir vorbei, manche rempeln auch leicht ineinander. Es wirkt jedoch, als passiere das im stillen Einvernehmen — niemand scheint es dem anderen übelzunehmen.

Ich schnappe mir schließlich zwei süße Radler, als mir eine Kellnerin im Vorbeigehen wortlos zeigt, wie ich die Krüge besser greifen kann. Ehe ich mich bedanken kann, ist sie auch schon zwischen den Bierbänken verschwunden. Nach einer gefühlten Ewigkeit stelle ich die Radler schließlich auf den Tisch vor den Gast und Ghazi kassiert ihn für mich ab.

Chancen auf gutes Trinkgeld

Das Geld, das er einnimmt, gibt er nach seiner Schicht gesammelt ab, inklusive Trinkgeld. Davon wird ihm dann ein Prozentsatz ausgezahlt. An normalen Tagen verdient der Kellner meist zwischen 200 und 250 Euro. Es gilt also: Je mehr Getränke man den Besuchern verkauft, desto mehr Geld verdient man. Und je besser man sich mit den Gästen stellt, desto höher ist die Chance auf gutes Trinkgeld. Dabei haben jedoch Frauen die besseren Chancen, sagt Ghazi. Vor allem, wenn die Männer angetrunken seien.

„Heute werden nicht mehr viele kommen“, schätzt der Kellner mit einem Blick auf einige leere Tische um uns herum. Wenn wenig los oder alle bedient sind, kann er eine kurze Pause machen. Feste Pausenzeiten gibt es während der auch mal 14–stündigen Schicht nicht — sobald die Gläser wieder leer sind, muss Ghazi weitermachen. Aber er liebt seine Arbeit hier, weil er den Kontakt zu den Menschen liebt, wie er sagt.

Dann neigt sich meine Schicht dem Ende zu. Ich habe das seichte Programm erlebt: wenig Gäste, bloß eine Stunde Arbeit. Stressig fühlte es sich für mich dennoch an, weil ich nichts falsch machen und Ghazi damit seine Arbeit erschweren wollte. Wie es ist, hier zu bedienen, wenn Zelt und Gäste voll sind und man bereits seit zehn Stunden arbeitet, fühlt sich sicher nochmal anders an.

Tanja Bosch hält die Toiletten sauber: Einer der härtesten Jobs auf dem Biberacher Schützenfest ist mit Sicherheit die Toilettenpflege. Das habe ich in meiner kleinen Schicht gemeinsam mit Reinigungskraft Jasim schon zu spüren bekommen. Es ist eine Arbeit, die auch durchaus unappetitlich sein kann, dafür muss man gewappnet sein. „Vor allem, je später der Abend wird“, sagt der 39–Jährige. Denn dann steigt bei vielen der Alkoholpegel und das, was eigentlich in die Schüssel gehört, landet auf dem Boden. Und das nahezu jeden Abend. „Das gehört eben auch zu meinem Job, ich muss alles wegmachen, auch wenn es eklig ist.“

Zehn Tage lang ist Jasim auf dem Schützenfest für die 13 Toiletten in den vier Toilettenwagen neben dem Festzelt zuständig. Von morgens bis abends. Das ist sein Revier und das bekomme auch ich zu spüren. Eigentlich dachte ich immer, dass ich ziemlich gut putzen kann, aber ganz oft nimmt Jasim mir meinen Lappen aus der Hand und zeigt mir, wie es richtig geht. Blitzschnell schwingt er die Klobürsten, den Wischmopp, die Lappen und die dazugehörigen Reinigungsmittelfläschchen. Alles muss immer blitzblank sein, auch die Wände und das Waschbecken.

Ein bisschen Berührungsängste

Am Montagabend waren rund 2000 Besucherinnen und Besucher auf den Toiletten am Bierzelt. Unvorstellbar, das allein zu schaffen, und auch noch alles sauber zu halten. In meiner Schicht am Dienstagabend war es relativ ruhig, aber man kommt dennoch ins Schwitzen, wenn man alles unter Kontrolle haben möchte.

Für meinen Einstieg ins Toilettengewerbe darf ich als erstes die Mülleimer leeren, Spiegel putzen und Klopapier und Handtücher auffüllen. Das ist alles kein Problem, das mache ich mit links. Danach geht es an die Kloschüsseln und die Pissoirs, da habe ich schon ein bisschen Berührungsängste. Es riecht nicht besonders gut und irgendwie finde ich es auch ein bisschen eklig. Aber das will ich mir nicht anmerken lassen, weil ich daran denke, dass andere Menschen diesen Job täglich machen.

Trinkgeld schon zweimal geklaut

Es ist keine Arbeit, die einem Ruhm und Ehre einbringt, dabei sollte es eigentlich so sein. Denn dieser Job ist unglaublich wichtig, schließlich muss jeder mal aufs stille Örtchen. Ich habe größten Respekt vor Jasim, der seine Arbeit so ordentlich und gewissenhaft macht. „Wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig oder gar nicht“, sagt der Iraker. Seit sieben Jahren lebt er mit seiner Frau und seinen Kindern in Deutschland und arbeitet bei einer Ulmer Gebäudereinigungsfirma. Es sind also nicht ausschließlich Toiletten sein Metier, aber sie gehören eben dazu.

Als ich nach dem Trinkgeld frage und ob die Menschen spendabel seien, sieht mich Jasim an: „Viele sind sehr nett und geben Trinkgeld, aber dann gibt es auch andere, die mich beschimpfen“, sagt er. Schon zweimal sei außerdem sein Trinkgeld–Becher geklaut worden, einfach mitgenommen von irgendwelchen Besucherinnen oder Besuchern. Das schockiert mich ein bisschen, denn diese Arbeit hat großen Respekt verdient. Und all die, die das anders sehen, sollten selbst einmal hier stehen und Jasim beim Säubern der Toiletten helfen.