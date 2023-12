Mit kritischen Anmerkungen und einem Appell hat Hans Beck (CDU), erster ehrenamtlicher OB-Stellvertreter, die letzte Sitzung des Biberacher Gemeinderats im alten Jahr beendet.

Neben dem Dank an die Stadträte und die Mitarbeiter der Stadtverwaltung richtete Beck seinen Blick auch auf die weltweiten Krisen und ihre Auswirkungen. „Jede Auseinandersetzung bringt zunehmende Flüchtlingszahlen mit sich“, so der OB-Stellvertreter. In Biberach sei man bislang ohne Hallenbelegungen über die Runden gekommen. „Es ist bisher alles geräuschlos abgelaufen.“

Wirtschaftlich blicke er mit Sorge auf die sich häufenden Pleiten von Baufirmen und Bauträgern. Noch wirke sich das nicht auf die örtlichen Baugebiete aus, allerdings sei bereits eine gewisse Zurückhaltung bei der Nachfrage zu spüren. Die hehren Wohnungsbauziele der Bundesregierung rückten in weite Ferne, sagte der CDU-Stadtrat. „Fehlende Wohnungen könnten zum sozialpolitischen Sprengstoff werden.“

Bürokratieabbau? „Es passiert nichts“

Kritik übte Beck an der Umsetzung des Bürokratieabbaus. „Es vergeht keine Talkshow oder Interview mit Politikern, die dieses Thema nicht aufnehmen.“ Es passiere aber im Anschluss nichts. Er sei nach wie vor der Meinung, dass auch innerhalb der Biberacher Stadtverwaltung noch Möglichkeiten des Bürokratieabbaus vorhanden sind „sowie Verbesserungen im Fluss von Abläufen“.

Mit Blick auf die Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 meinte Beck: „Leider ist die Kandidatenfindung nicht einfach, deshalb hier mein Appell: Wer etwas bewegen will, soll kandidieren und nicht nur kritisieren.“ Den Stadträten riet er, während des Wahlkampfs nicht den Blick für das Wesentliche zu verlieren. Im Endeffekt wollten alle das Wohl der Stadt und der darin lebenden Bürger erhalten und mehren und die Stadt noch liebenswerter machen. „Ein bisschen mehr Gemeinsamkeit, miteinander sprechen und gegenseitiges Zuhören wären aber wünschenswert“, sagte Beck.