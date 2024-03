Expertin gibt Tipps: So bekommt man Gelüste nach Süßem in den Griff

Die Lust auf Süßes ist bei vielen Menschen groß. Doch wie schafft man es, diese Gelüste unter Kontrolle zu halten, auch wenn man sich von Süßem so magisch angezogen fühlt? Unter dem Titel „Süßgelüste ade“ bietet die AOK Ulm-Biberach am kommenden Dienstag, 26. März, einen kostenlosen Vortrag im Biberacher AOK-Gesundheitszentrum in der Marie-Curie-Straße an.

Der Kurs ist Teil der Aktion „Fit durch die Jahreszeiten“ in Zusammenarbeit mit der „Schwäbischen Zeitung“, die mit diesem Vortrag in den Frühling startet. Von 18 bis 19.30 Uhr erfahren die Teilnehmenden am Dienstag alles rund um Heißhungerattacken und wie die Lust auf Süßes gezügelt werden kann. Im Vorfeld hat Tanja Bosch mit Birgit Krause, Ernährungsfachkraft bei der AOK Ulm-Biberach, gesprochen.

Frau Krause, was bedeutet „Süßgelüste ade“? Sollte man ganz auf Süßigkeiten verzichten?

Nein, natürlich nicht. Gegen ein bisschen etwas Süßes ist nichts einzuwenden. Aber es gibt viele Menschen, die richtige Süßgelüste bekommen und dann nicht nur ein, zwei Stück Schokolade essen, sondern eben gleich die ganze Tafel oder noch mehr. Oftmals gibt es auch kein Stoppen mehr. Viele fühlen sich danach dann schlecht und haben richtige Schuldgefühle, weil sie so „gesündigt“ haben. Das muss nicht sein.

Birgit Krause lädt zum Workshop ein. (Foto: AOK Ulm-Biberach )

Wie bekommt man solche Heißhungerattacken auf Süßes in den Griff?

Der Knackpunkt ist der Eiweißanteil im Essen. Eiweiß ist in unserem Körper der Hauptbaustoff und wird vom Körper benötigt - und zwar in ausreichender Menge. Wenn der Körper also nicht genügend Eiweiß bekommt, dann kommt der Heißhunger auf Süßes. Wenn er genügend Eiweiß über den Tag verteilt bekommen hat, bleiben die Süßgelüste bei vielen Menschen eher aus.

Also muss ich einfach nur genügend Eiweiß essen und dann habe ich keine Lust mehr auf Süßes?

Oftmals hilft das ungemein. Viele Menschen haben natürlich immer mal wieder Lust auf etwas Süßes. Aber es geht eben um diese starken Gelüste, dass man jetzt unbedingt etwas Süßes braucht und dann eben so lange nicht still sitzen kann, bis dieses Bedürfnis befriedigt ist. Dann bleibt es meistens auch nicht bei einer Tafel Schokolade. Ist der Eiweißanteil dann stimmig und sind die Süßgelüste aber immer noch hoch, gilt es ansonsten für mich als Ernährungsfachkraft zu schauen, was sonst noch dahinterstecken kann.

Wie viel Eiweiß sollte also ein Mensch pro Tag zu sich nehmen?

Das kommt auf das Körpergewicht des Einzelnen an. Darüber werde ich im Vortrag mit den Teilnehmenden dann ausgiebig sprechen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reflektieren an dem Abend, was sie essen und können sich dann ihren individuellen Eiweißanteil pro Tag ausrechnen. Deshalb sollten auch alle etwas zum Schreiben bereitlegen. Der Vortrag ist eher wie ein Workshop gedacht.

Welches sind denn die wichtigsten Eiweißlieferanten?

Die Hauptquellen sind natürlich Fleisch und Fisch, aber auch Eier. Vegetarier und Veganer können sich ihr Eiweiß aber ebenfalls in verschiedenen Nahrungsmitteln holen wie beispielsweise in Hülsenfrüchten, Sojaprodukten, Nüssen oder auch Samen.

Also lieber mehr Eiweiß und gar keinen Zucker?

Ja, so könnte man das sagen. Denn eines ist klar: Unser Körper braucht den Zusatz an Zucker nicht zwingend. Wir kommen gut ohne klar. Und ganz ohne Zucker beziehungsweise Stärke leben wir ja ohnehin nicht. So haben wir Kohlenhydrate in Form von Stärke zum Beispiel in Kartoffeln, Nudeln, Reis und anderen Getreideprodukten schon drin und den Fruchtzucker in Obst. Besonders ungesund ist der weiße raffinierte Zucker, auf den sollte man möglichst verzichten. Dieser ist außerdem ein Vitamin-B-Räuber und zudem entzündungsfördernd.

Leider sind wir so von Zucker umgeben und verwöhnt, dass es schwerfällt, ganz darauf zu verzichten. Denn das Verlangen nach Zucker wird stärker, je mehr man isst. Deshalb hilft es, sich einfach mal zu beobachten und den Zuckerkonsum langsam verringern.