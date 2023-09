Anregungsgruppe trainiert mit Gedächtnisspielen

Nach dem Kaffee wird man sich angeregt mit Sonne, Mond und Sternen befassen. Der Humor und Singen kommt in der lockeren Runde nicht zu kurz, heißt es in der Mitteilung weiter. Am leichtesten behalte man etwas im Gedächtnis, wenn man an bekanntes Wissen anknüpfen könne. Jeden Menschen begleiten seit der Kindheit die Gestirne, über die man mit Gedächtnisspielen ins Gespräch kommt. Regelmäßig geübt, könne man damit seine geistige Beweglichkeit selbst fördern und etwas gegen die Vergesslichkeit tun. Eine Ursache für die Vergesslichkeit liege in der medialen Informationsflut. Um darin nicht unterzugehen, müsse man die Informationen nach bestimmten Kriterien oder Methoden strukturieren. Beispiele dafür werden bei dem Treffen ausprobiert.