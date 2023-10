Anna Ruf jetzt Vorstand der KLJB

Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Rottenburg-Stuttgart hat ein neues Vorstandsmitglied. Bei der Diözesanversammlung im Jugendbildungshaus in Wernau wählten die rund 25 Delegierten mit absoluter Mehrheit Anna Ruf in dieses Amt.

Anna Ruf ist 23 Jahre alt und kommt aus Erlenmoos. Sie war dort lange als Kinder- und Jugendgruppenleiterin in der Ortsgruppe tätig. Seit gut drei Jahren ist sie zusätzlich im Bezirksteam Ochsenhausen als Bezirksleiterin aktiv und seit einem Jahr als geistliche Leitung tätig. Derzeit studiert sie noch in Freiburg und arbeitet bei der KLJB im Arbeitskreis „Unterwegs“ mit, der Bildungs- und Informationsfahrten organisiert.

Erstmals wurde bei der KLJB eine Vorständin via Video- und Telefonzuschaltung gewählt, da Anna Ruf zum Zeitpunkt der Versammlung auf einer Auslandsreise in Kanada war. Vor allem die Arbeit mit Kindern und die Nähe zu den Gruppen vor Ort liegt der neuen Vorständin am Herzen. Die bereits amtierenden Diözesanvorstände Christoph Hornung, Andreas Hofer, Dominik Coenen, Franz Zinser und Franz Szymanski freuten sich über die Verstärkung des Vorstandsteams. Der nun sechsköpfige Vorstand wird fortan die Themen und Geschicke des katholischen Jugendverbandes bestimmen und lenken.

Darüber hinaus diskutierten die Anwesenden bei der Versammlung über die Verbandsziele und was junge Menschen bewegt, in der KLJB mitzumachen. Dabei ging es ganz konkret um die Frage: „Warum bin ich in der KLJB Mitglied geworden?“ Ferner beschlossen die Delegierten das Jahresprogramm 2024 und verabschiedeten Antonia Schuler, die ihr einjähriges freiwilliges soziales Jahr bei der KLJB Diözesanstelle in Biberach erfolgreich abgeschlossen hat.

Ein weiteres Highlight war die Prämierung der Gewinner der Ortsgruppengründungs-Challenge: Dem Bezirk Ochsenhausen und dem Bezirk Biberach überreichte das Vorstandsteam feierlich einen Preis, da diese beiden Bezirke im vergangenen Jahr die meisten neuen Gruppen gegründet hatten. Die Bezirke unterstützen neue und bestehende Ortsgruppen in ihrer Arbeit und stehen mit Tipps und Fragen zur Verfügung. Ebenso finden regelmäßige Austauschtreffen mit den Ortsgruppen im jeweiligen Bezirk statt.