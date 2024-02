Anmeldungen für das Ferienlager Warapu starten

„Wald, Rand, Action Pur“ -ganz nach diesem Motto findet auch in diesem Jahr wieder das Ferienlager Warapu statt. In den ersten zwei Wochen der Sommerferien, vom 29. Juli bis 9. August können Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren auf dem Sportgelände in Laupertshausen unvergessliche Tage verbringen.

Ein engagiertes Team aus über 50 ausgebildeten ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen stellt für die Kinder ein abwechslungsreiches und aufregendes Programm auf die Beine und betreut die Kinder über die zwei Wochen. Auf die Kinder wartet somit nicht nur ein Geländespiel, eine Nachtwanderung und ein Freibadtag, sondern einige weitere Highlights, wodurch das Ferienlager Warapu den Kindern einen großartigen Start in die Sommerferien bietet.

Die Betreuung findet montags bis freitags von 8.15 bis 18 Uhr und am Samstag von 8.15 bis 14 Uhr statt. Auch für eine umfangreiche Verpflegung während der Betreuung ist gesorgt. Die Kinder erhalten im Warapu Frühstück, Mittagessen, einen Snack und Abendessen, um für ihre Abenteuer gestärkt zu sein. Damit alle Kinder auch in diesem Jahr sicher ins Warapu kommen, stehen wieder einige Buslinien zur Verfügung.

Die Anmeldung startet dieses Jahr schon am Freitag, 1. März. Das Anmeldeformular hierzu, sowie alle weiteren Informationen, finden Sie online unter www.warapu.de. Bei Fragen können sich Interessierte jederzeit per Mail an [email protected] wenden.