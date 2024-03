Anmeldung für Seniorenprojekt „Fit im Alltag“ ab 21. März

Die TG Biberach bietet in Kooperation mit der BKK Verbund Plus wieder das Seniorenprojekt „Fit im Alltag“ an. Zielsetzung des Projektes ist laut Veranstalter, Senioren in ihrem Alltag in Bewegung zu bringen. Es startet am 11. April, trainiert wird immer donnerstags von 14 bis 14.45 Uhr - entweder im TG Sportcenter oder zu Hause online via „Zoom“. Der Kurs läuft über insgesamt acht Einheiten. Anmeldebeginn ist Donnerstag, 21. März. Eine Anmeldung ist bei Luca Kley per Mail unter [email protected] oder telefonisch unter 07351/5797244 möglich.

In diesem steht das Projekt unter dem Motto „Bewegen mit Alltagsgegenständen“. Die Kurseinheiten bietet eine Vielzahl funktioneller Übungen zur Kräftigung, Schulung des Gleichgewichts und Förderung der Beweglichkeit. Die Übungen finden sowohl im Sitzen als auch im Stehen statt, es wird sich rund um den Stuhl bewegt. Dabei kommen Alltagsgegenstände wie Wasserflaschen, Schals, Besen oder ähnliches zum Einsatz. Auch die Sturzprophylaxe soll laut Vorschau nicht zu kurz kommen: Gleichgewicht sei die Grundlage für viele verschiedene Alltagsbewegungen wie zum Beispiel stehen, gehen, bücken. Daher sei es so wichtig, dass das Gleichgewicht gut ausgeprägt ist, um Stürzen im Alltag vorzubeugen, heißt es in der TG-Pressemitteilung weiter.

Die Teilnahme ist kostenfrei, da das Projekt zu hundert Prozent von der BKK Verbund Plus unterstützt wird. Teilnehmen können alle Senioren, eine TG-Mitgliedschaft ist nicht erforderlich.