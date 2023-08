Anmeldung für „Heiss auf Lesen“ ist weiterhin möglich

Der Sommerleseclub „Heiss auf Lesen“ in der Biberacher Stadtbücherei ist auch in diesem Jahr wieder ein Erfolg: Rund 160 Kinder und Jugendliche der Klassen fünf bis acht sind bereits angemeldet — so viele wie schon lange nicht mehr. Der Sommerleseclub läuft noch bis zum 23. September, eine Anmeldung ist immer noch möglich. Interessierte können sich in der Stadtbücherei die Anmeldekarten und die Heiss–auf–Lesen–Logbücher abholen.

Die Teilnehmenden erwartet nicht nur ein bunt gefülltes Bücherregal, sondern auch viele spannende Clubtreffen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt — es wird gebastelt, gespielt und fleißig gerätselt. Und natürlich kann man sich mit anderen Clubmitgliedern über die gelesenen Bücher austauschen.

Die Clubtreffen finden in den Sommerferien immer donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr in der Stadtbücherei statt. Eine Anmeldung zu den Treffen ist nicht notwendig. Auf der Homepage der Stadtbücherei www.medienzentrum–biberach.de oder dem Instagram–Kanal der Stadtbücherei finden sich aktuelle Infos zu den Clubtreffen.

„Der Sommerleseclub ist auch für uns jedes Jahr ein Highlight. Die zahlreichen Anmeldungen und der gegenseitige Austausch zeigen, dass unser Einsatz für die Leseförderung gut angenommen wird“, so die Organisatorin Annette Fülle. Auf der Abschlussparty nach den Sommerferien werden attraktive Preise unter allen Teilnehmenden verlost.