Anmeldephase für Hölzle startet

Die Anmeldung zum Hölzle 2024 für drei- bis 14-jährige Kinder startet am Freitag, 15. März, um 15 Uhr. Laut Mitteilung bietet das Evangelische Jugendwerk Biberach wieder sechs Wochen Abenteuer mit pädagogisch geschulten Mitarbeitern im Ferienwaldheim Hölzle am Stadtrand Biberachs an.

Für Kinder von fünf bis 13 Jahren gibt es laut Mitteilung das reguläre ganztägige Programm mit Aktionen wie dem Geländespiel und der Nachtwanderung. Drei- bis Fünfjährige werden halbtags in der Kleinkindgruppe betreut und 14-Jährige erleben ein Actiongruppenprogramm für Teenager mit Drei-Tages-Tour, Paddeln und Klettern. Auch in diesem Sommer fahren laut Mitteilung für die Kinder wieder morgens und abends eigene Buslinien und das ehrenamtliche Küchenteam sorgt für eine Vollverpflegung.

Anmeldungen sind online unter www.hoelzle-online.de möglich. Anträge auf finanzielle Unterstützung können ab dem Anmeldetag über ein Onlineformular beim Hölzle-Verein gestellt werden. Für Schnellentschlossene gibt es zudem einen Frühbucherrabatt für Anmeldungen bis Ende April.