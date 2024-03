Biberach

Anja Reinalter ist Sprecherin für Bildung und Forschung

Anja Reinalter ist Abgeordnete für den Wahlkreis Biberach. (Foto: Büro Reinalter )

Anja Reinalter, Abgeordnete für den Wahlkreis Biberach und Parlamentarische Geschäftsführerin, wird neue Sprecherin für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung der Grünen Bundestagsfraktion. Sie tritt damit die Nachfolge von Nina Stahr an, die nach der Wiederholungswahl in Berlin nicht mehr in den Bundestag einzog.