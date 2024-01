Angriff mit Machete: Hauptangeklagter schweigt beim Prozessauftakt

Beim Prozessauftakt zum vorgeworfenen Totschlag in der Nacht zum 21. Juli 2023 in Biberach hat der hauptangeklagte indische Staatsangehörige die Aussage verweigert. Im Prozess vor dem Landgericht in Ravensburg sieht er sich vor allem beschuldigt, mit den drei anderen Angeklagten nach einem Streit einen Mann mit einer Machete erheblich verletzt und gedroht zu haben, ihn umzubringen. Der 29-Jährige wurde in Fußfesseln und Handschließen aus der Justizvollzugsanstalt Hinzistobel vorgeführt.

Der personelle Aufwand für das Verfahren, das planmäßig am 29. Januar fortgeführt und bis zum 15. Februar dauern soll, ist immens. Neben dem Schwurgericht unter der Leitung von Veit Böhm mit allein fünf Personen, bringt jeder der vier indischen und pakistanischen Staatsangehörigen auf der Anklagebank einen Verteidiger und gemeinsam zwei Dolmetscher mit. Außerdem haben im Saal 3 neben dem Oberstaatsanwalt ein Nebenklägervertreter und ein Sachverständiger Platz genommen, um Licht ins Dunkel zu der Tat zu bringen, die sich in der Nacht zum 21. Juli 2023 während des Biberacher Schützenfests gegen 0.30 Uhr bei der Aral-Tankstelle zugetragen hatte.

Mit Machete schwer verletzt

Der Vertreter der Anklage wirft dem indisch-pakistanischen Quartett vor, in unterschiedlicher Besetzung mit einem für sie wohl Unbekannten in Streit geraten zu sein, ihm mit einer Machete und Faustschlägen auf den Kopf gehauen, den Mann schwer verletzt und körperlich misshandelt zu haben.

Die Wahrheitsfindung gestaltete sich am ersten Prozesstag aufgrund der Simultan-Übersetzungen und den Widersprüchen der Angeklagten gegenüber früheren Aussagen vor dem Bundesamt für Migration (BAMS) schwierig. So will einer der Angeklagten nicht gewusst haben, dass sein Asylantrag längst abgelehnt wurde. Alle vier zuletzt im Raum Biberach und Bad Wurzach Lebenden gaben an, in Indien beziehungsweise Pakistan Bauernfamilien zu entstammen.

Nach einjähriger Flucht nach Deutschland

Die Biografien ähneln sich. Ein Angeklagter ist in einem Dorf in Pakistan mit fünf Brüdern und drei Schwestern in seiner Familie mit einem eigenen Haus aufgewachsen. Der Familie sei es gut gegangen. Angebaut wurde Weizen und die Viehzucht bestand aus einer unbekannten Zahl von Kühen. Bis der politisch engagierte Vater starb und der Familie vom politischen Gegner das Leben schwer gemacht worden sei. Es habe ein halbes Dutzend Anzeigen vom politischen Gegner gegen seine Familie gegeben. Auch Land mussten sie abgeben.

In Pakistan war er zehn Jahre zur Schule gegangen, kann aber weder Lesen noch Schreiben. 2014 verließ er Pakistan. Die Mutter die Schwestern leben noch dort, seine Brüder sollen sich in Saudi-Arabien und dem Oman aufhalten. 2015 kam er nach einjähriger Flucht über die Türkei und Griechenland nach Deutschland. Dass er zuvor in Lybien festgenommen, gefoltert und ihm die Fingernägel herausgerissen worden waren, wie das BAMS nach seiner Vernehmung aufgeschrieben hatte, wollte er vor dem Landgericht nicht bestätigen.

Asylantrag abgelehnt

Im August 2015 reiste er in Deutschland ein. Die erste Adresse war Ellwangen, es folgten Villingen-Schwenningen und Biberach, wo er einen Asylantrag stellte. Dieser wurde abgelehnt, dagegen klagte er. 2017 wurde sein Antrag abgelehnt, aktuell ist die Duldung sein Status. Er habe eine Arbeitserlaubnis, sagt er dem Gericht. Von unterschiedlichen Adressen in Biberach arbeitet er in Minijobs unter anderem in Pizzerien, so beispielsweise in Warthausen in einem Schnellimbis, wo er 1600 Euro netto verdiente. Mit Drogen will er nichts zu tun haben, sein Alkoholkonsum besteht aus ein, zwei Feierabendbieren. Wegen anderer Delikte war er vom Amtsgericht Biberach zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Zu den Bewährungsauflagen zählte, sich bei einem Bewährungshelfer zu zeigen. Dort geht er allerdinsg nicht hin. Deutsch könne er zu 50 Prozent, sagt er, was das heißt ist unklar. Einen Deutschkurs hat er nicht belegt.

Ein angeklagter Inder ist ebenfalls in einer Bauernfamilie aufgewachsen. Der hatte dem BAMS berichtet, seine Eltern seien von Terroristen ermordet worden und er sei bei den Großeltern aufgewachsen. Das stimme nicht, revidierte er vor dem Landgericht seine Aussage. Er habe damals gelogen.

Die Verhandlung wird am 29. Januar fortgesetzt.